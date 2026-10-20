"VUČIĆ JE JEDINI KOJI SE BORI ZA KOSOVO I METOHIJU": Novi spot "Ujedinjene Srbije", ove poruke svi jasno moraju čuti (VIDEO)
ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" podelio je novi spot liste na društvenim mrežama. Tim putem poslao je snažne i važne poruke našem narodu.
- Izađimo u nedelju na glasanje, složno, kao porodica! - naveo je Vučić u opisu objave.
Naime, u novom spotu je prikazana porodica kako razgovara o nadolazećim izborima.
Može se čuti šta je to sve do sada Vučić uradio za našu zemlju, ali i sve ono šta je najavio za budućnost.
- On je jedini koji neće da prevari Rusiju i jedini koji se bori za Kosovo i Meotiju - jedna je od poruka.
Ogormna ulaganja u zdravstvo, rast plata i penzija, kao i pomoć mladima oko posla i mogućnosti života na selu.
Pogledajte i sami o čemu je reč:
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