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NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta

Немања Пејчић

20. 10. 2026. u 10:42

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NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga koji se igraju u noći između utorka i srede.

НБА ТИКЕТ: Предлози из најјаче кошаркашке лиге света

Foto: Winslow Townson / Getty images / Profimedia

NBA

21.00 Detroit pistonsi - Boston Seltiksi ukupno poena +216.5 (1.50)

01.00 Njujork niksi - Filadelfija seventisekersi ukupno poena -238.5 (1.50)

03.30 San Antonio sparsi - Oklahoma Siti tandersi ukupno poena -238.5 (1.52)

Kvota: 3.42

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