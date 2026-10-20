Politika

SAZNAJEMO: VJT u Beogradu odbacilo Milivojevićevu krivičnu prijavu protiv Vučića jer nema nikakvog krivičnog dela u vezi s pomilovanjima

T.J.

20. 10. 2026. u 14:41

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KAKO nezvanično saznajemo, Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv donedavnog predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, koji je protiv njega podneo predsdnik Demokratske stranke, Srđan Milivojević, zbog navodno izvršenog krivičnog dela "Zloupotreba službenog položaja".

САЗНАЈЕМО: ВЈТ у Београду одбацило Миливојевићеву кривичну пријаву против Вучића јер нема никаквог кривичног дела у вези с помиловањима

Foto: Ataimages

Tužilaštvo je zaključilo da Alekdandar Vučić nije izvršio nijedno krivično delo donošenjem odluka o pomilovanju  jer su sve njegove odluke donete u skladu sa važećim zakonima.

Milivojević je tvrdio da je Vučić zloupotrebio službeni položaj  u vezi sa svojim odlukama  o pomilovanju koje je doneo kao predsednik Republike, a kojima je pomilovao i veliki broj blokadera koji su u proteklom periodu radili na rušenju države i izazovali haos na ulicama Srbije!

Još uvek nije poznato ko je sve pomilovan, izuzev grupe blokaderke Mile Pajić od ukupno 12 članova, što je saopštio sam predsednik na konferenciji za novinare krajem septembra.

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