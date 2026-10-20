Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI SU JUČE DOŠLI: Ovo je "Tip" - tiket za utorak

О.М.

20. 10. 2026. u 11:06 >> 11:45

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ СУ ЈУЧЕ ДОШЛИ: Ово је Тип - тикет за уторак

Foto: Tanjug/AP Photo/Dave Shopland

Jučerašnji tiket dana smo lepo pogodili i prošli ukupnu kvotu nešto preko tri. Na linku OVDE proverite ovaj tiket, a evo i današnjih predloga:

Utorak

19.00 El Gaiš - Piramids 2 (1,48)

21.00 Liverpul - Viljareal 1  (1,50)
2.07 Gvadalahara - Nekaksa 1 (1,39)

Ukupna kvota: 3,09

El Gaiš - Piramids

El Geiš prolazi kroz težak period i zauzima 14. mesto na tabeli sa sedam bodova i gol-razlikom 5:8 posle šest odigranih utakmica. Ekipa je bez pobede na poslednja četiri prvenstvena meča, a vezala je i dva poraza na gostovanjima kod Smuhe (0:1) i Nešenal Benk Egipta (0:3). Odbrana pokazuje ozbiljne slabosti, dok napad u poslednjim utakmicama deluje potpuno bezopasno.

Piramids je sjajno započeo sezonu i ubedljivo drži prvo mesto sa maksimalnih 18 bodova iz šest kola i odličnom gol-razlikom 13:2. Gosti u ovaj susret ulaze posle ubedljive prvenstvene pobede nad Seramika Kleopatrom (4:1) i trijumfa u gostima protiv El Merih Bentijua (1:0) u Ligi šampiona. Ekipa dominira na terenu, uspešno spaja čvrstu odbranu sa efikasnim napadom i redovno kažnjava greške protivnika.

Razlika u kvalitetu i trenutnoj formi je očigledna, a to potvrđuju i međusobni susreti. Piramids je ubedljivo slavio u poslednja tri duela, pokazavši da ume da pronađe put do mreže protiv odbrane El Geiša.

Liverpul - Viljareal

Liverpul igra veoma dobro u poslednje vreme i trenutno je na vrhu tabele Lige šampiona sa dve pobede iz isto toliko utakmica i gol-razlikom 8:4. Crveni u ovaj susret ulaze posle važnog gostujućeg trijumfa nad Brentfordom u Premijer ligi (2:1), a prethodno su u Evropi savladali LASK rezultatom 6:3. Napad engleskog tima, uz podršku domaće publike, predstavlja stalnu pretnju protivnicima i omogućava visok intenzitet igre.

Viljareal, s druge strane, igra znatno promenljivije i trenutno zauzima 14. mesto na tabeli evropskog takmičenja, sa jednom pobedom i jednim porazom. Španski tim dolazi posle razočaravajućih 0:0 na domaćem terenu protiv Elčea, dok u prvenstvu zauzima 13. poziciju posle devet odigranih kola. Posebno zabrinjavaju rezultati na gostovanjima, što je potvrdio i nedavni poraz od Real Madrida (0:1). Razlika u trenutnoj formi i samopouzdanju ide u prilog engleskom velikanu.

Liverpul igra sa mnogo više sigurnosti, dok se Viljareal muči sa efikasnošću i stabilnošću van svog stadiona. Uz napadački potencijal domaćina i prednost Enfilda, pobeda engleskog tima nameće se kao sigurnija opcija.

Gvadalahara - Nekaksa 

Gvadalahara Čivas zauzima četvrto mesto na tabeli sa 20 bodova i gol-razlikom 19:12 posle 12 odigranih utakmica. Ekipa u ovaj susret ulazi posle dva uzastopna remija u prvenstvu, protiv Tigresa (1:1) i Atlasa (1:1), ali i pobede nad Klub Amerika (2:0) u prijateljskom meču. Odbrana je jedna od najboljih u ligi, sa samo 12 primljenih golova, a Čivas pred svojim navijačima redovno vrši snažan pritisak na protivnike.

Nekaxa se nalazi u ozbiljnoj rezultatskoj krizi i zauzima pretposlednje, 17. mesto, sa svega devet bodova i gol-razlikom 15:25. Gosti su doživeli četiri poraza u poslednjih pet utakmica, a u prethodnom kolu izgubili su na svom terenu od Atlasa (0:2). Prethodno su poraženi i od Klub Amerika (2:4) i Atletiko San Luisa (1:3). Odbrana pokazuje velike slabosti i spada među najranjivije u prvenstvu.

Ulog je veliki za Gvadalahara Čivas, jer bi pobedom dodatno učvrstio svoju poziciju u vrhu tabele. Razlika u kvalitetu, trenutnoj formi i samopouzdanju izrazito je na strani domaćina.

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