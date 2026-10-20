Politika

SKANDAL! Posle zabrane Vučića, N1 otišao korak dalje: Najavili tužbu protiv Vladanke Malović (VIDEO)

В.Н.

20. 10. 2026. u 14:35

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NA nastavlja da šokira javnost svojim potezima. Nakon što je javno ogoljena istina o njihovoj skandaloznoj zabrani Aleksandra Vučića da predstavlja listu čiji je nosilac, u dogovorenom terminu na njihovom programu, otišli su korak dalje.

СКАНДАЛ! После забране Вучића, Н1 отишао корак даље: Најавили тужбу против Владанке Маловић (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Najavili su tužbu protiv Vladanke Malović i svih ostalih koji su javnosti otvorili oči i razotkrili istinu o njihovoj zabrani Aleksandra Vučića.

Ovu tužbu najavio je direktor N1, Branislav Šovljanski.

N1 nastavlja da se služi fašističkim metodama u svojoj nameri da pokušaju sakriti istinu i da ljudima Srbije "prodaju priče" o "studentskoj listi" i njihovom "planu i programu".

Skandal!

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ZELENSKI JE 40% KRIV ZA RAT, A PUTIN 60%! Bila desna ruka Ukrajinca, a onda se okrenula protiv njega: Volodimir je najveća prepreka miru
Svet

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"ZELENSKI JE 40% KRIV ZA RAT, A PUTIN 60%!" Bila desna ruka Ukrajinca, a onda se okrenula protiv njega: "Volodimir je najveća prepreka miru"

DVE godine je bila uz Volodimira Zelenskog kao jedna od njegovih najbližih saradnica. Napisala je knjigu u kojoj mu je pripisala zasluge za vraćanje nade Ukrajini i za to što joj je omogućio da se čuje i njen glas. Julija Mendel sada taj glas koristi kako bi osudila ukrajinskog predsednika, nazivajući ga „najvećom preprekom miru”.

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ZELENSKI JE 40% KRIV ZA RAT, A PUTIN 60%! Bila desna ruka Ukrajinca, a onda se okrenula protiv njega: Volodimir je najveća prepreka miru

"ZELENSKI JE 40% KRIV ZA RAT, A PUTIN 60%!" Bila desna ruka Ukrajinca, a onda se okrenula protiv njega: "Volodimir je najveća prepreka miru"