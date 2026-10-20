SKANDAL! Posle zabrane Vučića, N1 otišao korak dalje: Najavili tužbu protiv Vladanke Malović (VIDEO)
NA nastavlja da šokira javnost svojim potezima. Nakon što je javno ogoljena istina o njihovoj skandaloznoj zabrani Aleksandra Vučića da predstavlja listu čiji je nosilac, u dogovorenom terminu na njihovom programu, otišli su korak dalje.
Najavili su tužbu protiv Vladanke Malović i svih ostalih koji su javnosti otvorili oči i razotkrili istinu o njihovoj zabrani Aleksandra Vučića.
Ovu tužbu najavio je direktor N1, Branislav Šovljanski.
N1 nastavlja da se služi fašističkim metodama u svojoj nameri da pokušaju sakriti istinu i da ljudima Srbije "prodaju priče" o "studentskoj listi" i njihovom "planu i programu".
Skandal!
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