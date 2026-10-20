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PREDLOZI IZ LEDENIH DVORANA: "Tip" prognozira mečeve širom Evrope

Немања Пејчић

20. 10. 2026. u 11:31

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NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga za danas.

ПРЕДЛОЗИ ИЗ ЛЕДЕНИХ ДВОРАНА: Тип прогнозира мечеве широм Европе

Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia

Hokej

16.00 Aktobe - Kulager ukupno golova -6.5 (1.73)

17.30 Luko - Helsinki ukupno golova +4.5 (1.52)

18.30 Dinamo Moskva - Novosibirsk +4.5 (1.65)

Kvota: 4.34

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