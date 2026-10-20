Ušla je u ring da ubije očeve dželate, pa umesto krvi uzela pehar postala legenda

Neverovatna priča o afričkoj bokserki

Foto: Instagram/ntambweclarck

U grad pun straha, dima i ruševina na istoku Demokratske Republike Kongo, gde rat ne prestaje već tri decenije, mlada Klark Ntambve zakoračila je u boksersku dvoranu sa samo jednom mišlju – da nauči kako da ubija. Njen otac je zverski ubijen, a u njenom srcu tinjala je slepa želja za krvnom osvetom. Međutim, umesto oružja za likvidaciju, u ringu je pronašla spas, oprost i put do titule bokserske šampionke.

Njena neverovatna životna drama pretočena je u igrani film „Bori se kao devojka“, koji potpisuje američki reditelj Metju Lutvajler. Reč je o ostvarenju koje ne samo da ogoljuje brutalnu realnost zaboravljenog rata u Africi, već predstavlja i bolan spomenik njenom treneru – legendarnom Baleziju „Kibomangu“ Bagundi, bivšem detetu-vojniku koji je preživeo pakao fronta, a potom život posvetio spasavanju žena i dece, sve dok i sam nije pao pod mecima pobunjenika.

Reditelj Metju Lutvajler, koji već trinaest godina živi i radi u Africi, svedočio je trenutku kada je Klark prvi put ušla u dvoranu u Gomi. U to vreme snimao je dokumentarac o Kibomangu.

– Klark je došla sa jasnim ciljem: htela je da nauči da se bori kako bi golim rukama presudila ubicama svog oca – priseća se Lutvajler:

– Međutim, Kibo i ja smo je odmah seli i rekli joj: „Ako je to razlog, ne možeš ući u ovu salu. Mi se time ne bavimo.“ Trebalo joj je vremena da bes zameni disciplinom, ali u tome je i bila snaga njene transformacije.

Klark Ntambve, koja danas živi u Sijetlu, priznaje da je gnev bio njen jedini pokretač:

– Istina je, želela sam osvetu. Kada sam tek počela da udaram vreću, svi u dvorani su videli taj bes u mojim očima. Ipak, postojala je i druga veza: moj deda je nekada bio prvi bokserski trener Kibomangu. On ga je naučio veštini plemenite borbe. Na kraju sam shvatila da u ringu ne udaram za krv, već za sebe, za svoju porodicu i za svoje ozdravljenje.

Vođena Kibomangovom čeličnom rukom, Klark je postala zvezda dvorane i dogurala čak do finala Afričkog šampionata u boksu. U filmu „Bori se kao devojka“ ona ima zapažen glumački debi – igra lik Ajše, najiskusnije borkinje koja prihvata novu devojku u klubu.

Srce i duša ove priče, kako u filmu tako i u stvarnosti, jeste Balezi „Kibomango“ Bagunda. Njegova biografija zvuči kao holivudski scenario: sa samo 12 godina nateran je da postane dete-vojnik. Učestvovao je u krvavim prevratima kasnih devedesetih, sve dok mu ručna bomba nije eksplodirala u lice i izbila oko. Tada je prelomio – bacio je pušku i odlučio da postane bokserski šampion.

Boksovao je u Rusiji i Venecueli, a borbe su mu prenošene na ESPN-u. Kada se vratio u Kongo, otvorio je klub za žene. Ali, kako napominje reditelj, nije pravio profesionalne ratnice za novac:

– Sve te devojke bile su, u manjoj ili većoj meri, žrtve seksualnog nasilja, što je redovno oružje u ratovima u Kongu. Kibo je koristio boks kao psihoterapiju, način da one povrate kontrolu nad sopstvenim telom, svoje dostojanstvo i nezavisnost. U Gomi je bio živa legenda. Dok biste hodali s njim ulicom, svi bi skandirali: „Šampione, šampione!“

Film je završen, a Kibomango je uspeo da vidi privatnu projekciju mesec dana pre tragedije. Međutim, slavlje nije dugo trajalo. U januaru 2025. godine pobunjenici ozloglašene grupe M23 napali su selo u kojem je Lutvajler vodio sirotište, a Goma se našla pod opsadom.

Kibomango je odmah pritekao u pomoć. Uspeo je da locira i na bezbedno evakuiše 41 dete i njihovu vaspitačicu. Ipak, jedno dete je bilo teško ranjeno – metak ga je pogodio u glavu.

– Pokušavali smo da prebacimo tog dečaka preko granice u Ruandu. Ostavili smo ga preko noći u jednoj napuštenoj klinici sa jedinom preostalom doktorkom. Sledećeg jutra, kada smo Kibo i ja došli po njega, počela je unakrsna pucnjava. Kibo mi je viknuo: „Ti idi tamo, ja idem ovamo, javiću ti se kad bude čisto! – kroz suze priča Lutvajler.

To je bio poslednji put da ga je video živog. Kibomango je ubijen na ulici dok je štitio odstupnicu. Poginuo je onako kako je i živeo – kao zaštitnik onih koji sami nisu mogli da se brane.

S druge strane, Klark živi u Sijetlu i teško joj je da redovno trenira zbog troškova članarine u bokserskoj sali.