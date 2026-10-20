Otac mu je legenda Crvene zvezde, nikada nije nastupao u Srbiji, a Inter ga hitno dovodi u Milano

On je budućnost evropskog fudbala!

Mattia Radoni / Zuma Press / Profimedia

Mladi srpski golman Filip Stanković nalazi se pod budnim okom čelnika Intera, koji ozbiljno razmatraju opciju da ga u budućnosti ponovo angažuju i vrate na "Đuzepe Meacu".

Filip Stanković pruža fantastične partije na početku ove sezone u dresu Venecije, što nije prošlo neprimećeno u Milanu. Kako prenosi ugledni italijanski list Tuttosport, sportski direktor Intera Pjero Ausilio i njegov bliski saradnik Dario Bačin redovno prate razvoj i nastupe mladog čuvara mreže.

Uprava milanskog kluba želi precizno da proceni njegov napredak kako bi odlučila da li je spreman za veliku scenu i značajniju ulogu u prvom timu aktuelnog šampiona Italije. Jedan od planova koji se razmatra jeste da ga Inter zvanično vrati u svoje redove, a potom ponovo prosledi na pozajmicu kako bi nastavio da skuplja neophodno iskustvo kroz kontinuitet igara.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Ipak, "Neroazuri" ne žele da srljaju sa konačnom odlukom. Procenjuje se da bi klub mogao da sačeka leto 2028. godine kako bi doneo definitivni sud o njegovom statusu. Tada bi Filip mogao zvanično da preuzme ulogu rezervnog golmana i bude trajno priključen seniorskom pogonu Intera.

Sve će, naravno, zavisiti od njegove forme, minutaže i procene stručnog štaba, ali Inter na ovaj način jasno stavlja do znanja da želi da zadrži potpunu kontrolu nad karijerom talentovanog Srbina, koji bi mogao da bude dugoročno rešenje među stativama kluba.

Podsetimo, Filip Stanković je sin legende srpskog fudbala i Intera, Dejana Stankovića, a uspešnu fudbalsku karijeru gradi i njegov brat Aleksandar. Srbija bi, po svemu sudeći, uskoro mogla da dobije novu veliku zvezdu na evropskoj sceni.





