Fudbal

Gelor Kanga ponovo na Marakani

О.М.

20. 10. 2026. u 14:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Rukovodstvo i fudbalere Crvene zvezde na današnjem treningu posetio je Gelor Kanga.

Гелор Канга поново на Маракани

Foto: Philipp Kresnik / Zuma Press / Profimedia

Gabonac je godinama bio jedan od ključnih igrača srpskog šampiona. Upisao je 188 nastupa i postigao 37 golova, od kojih su neki bili presudni u osvajanju šest naslova prvaka i četiri nacionalna kupa koliko je ljubimac "delija" osvojio sa "crveno-belima".

Foto: ФОТО: ФК Црвена звезда

POGLEDAJ GALERIJU

To mu je u sezoni 2022/23 donelo i mesto u idealnom timu Superlige.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Sjajne vesti za Partizan: Kapiten se vratio treninzima, povreda je prošlost!

Sjajne vesti za Partizan: Kapiten se vratio treninzima, povreda je prošlost!