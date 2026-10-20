Gelor Kanga ponovo na Marakani

Rukovodstvo i fudbalere Crvene zvezde na današnjem treningu posetio je Gelor Kanga.

Foto: Philipp Kresnik / Zuma Press / Profimedia

Gabonac je godinama bio jedan od ključnih igrača srpskog šampiona. Upisao je 188 nastupa i postigao 37 golova, od kojih su neki bili presudni u osvajanju šest naslova prvaka i četiri nacionalna kupa koliko je ljubimac "delija" osvojio sa "crveno-belima".

To mu je u sezoni 2022/23 donelo i mesto u idealnom timu Superlige.