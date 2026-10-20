Tip fudbal

ZA LJUBITELJE JAKIH KVOTI: Ko voli nek izvoli!

Немања Пејчић

20. 10. 2026. u 10:23

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ZA danas smo vam izdvojili jedan zanimljiv prelaz.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ ЈАКИХ КВОТИ: Ко воли нек изволи!

Keeran Marquis / Zuma Press / Profimedia

Vredi pokušati

20.45 Ramsgejt - Stenvej rovers 2-1

Kvota: 20

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