VUČIĆ U INTERVJUU ZA RUSKE MEDIJE GOVORIO O PUTINU, TRAMPU I ZELENSKOM

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govorio je o najvažnijim političkim i međunarodnim temama u intervjuu za ruski Jutjub kanal „Ostorožno: Sobčak“, koji vodi novinarka Ksenija Sobčak.

Foto: Printskrin Jutjub Ostorožno: Sobčak

U razgovoru je bilo reči o odnosima sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i američkim predsednikom Donaldom Trampom, ratu u Ukrajini, mogućnosti šireg svetskog sukoba, kao i o predstojećim izborima i političkim pritiscima na Srbiju.

Vučić je istakao da Srbija vodi samostalnu politiku i da, uprkos pritiscima, nije uvela sankcije Rusiji. Govorio je i o svom stavu prema Kosovu i Metohiji, kao i o tome zbog čega smatra da pojedini politički akteri žele promenu vlasti u Srbiji.

„Ne sedimo na dve stolice, naša jedina stolica je Srbija“

Govoreći o odnosima sa Moskvom, Vučić je naveo da se sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom sastao više od 20 puta i da su njihovi razgovori, kako je rekao, bili zasnovani na međusobnom uvažavanju.

Uvek sam imao racionalan i odgovoran pristup. Sa Putinom sam imao više od dvadeset sastanaka i uvek smo gradili odnos međusobnog uvažavanja. Kada odem u Evropu, 27 lidera me pita zašto jedini nismo uveli sankcije Rusiji. Ja im u lice kažem istinu i štitim interese Srbije. Ne sedimo na dve stolice, naša jedina stolica je Srbija! – poručio je Vučić.

Dodao je da Srbija, kada je reč o Kosovu i Metohiji, neće odustati od svog Ustava i Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Govorio o pritiscima i predstojećim izborima

Vučić je ocenio da na Srbiju postoje snažni spoljni pritisci i izneo tvrdnju da pojedini centri moći, uz podršku iz regiona, žele da utiču na političke prilike u zemlji.

Na Srbiju se vrši ogroman pritisak jer ne žele da vide suverenu i nezavisnu zemlju u srcu Evrope. U nevladin sektor i pojedine medije uložene su stotine miliona i milijarde evra. Sve je to orkestrirano spolja, uz podršku iz regiona, sa jednim jedinim ciljem: da se sruši vlast u Srbiji i da se zaustavi naš razvoj – rekao je Vučić.

Govoreći o razlozima zbog kojih, prema njegovom mišljenju, deo političkih aktera traži promenu vlasti, izdvojio je odluku Srbije da ne uvede sankcije Rusiji, njen stav o Kosovu i Metohiji i ekonomski razvoj zemlje.

Osvrnuo se i na studentsku listu, čiji naziv je, kako je naveo, koristio pod navodnicima, uz obrazloženje da na njoj nema studenata.

Upozorio na mogućnost novog svetskog rata

Jedna od tema razgovora bile su i globalne bezbednosne prilike. Vučić je ukazao na rast ulaganja u vojsku i naoružanje širom sveta i izrazio zabrinutost zbog mogućnosti šireg sukoba.

Bio bih najsrećnija osoba da nisam u pravu, ali se plašim da to nije slučaj – rekao je Vučić.

Kada je reč o ratu u Ukrajini, naveo je da je još 2021. godine upozoravao na mogućnost eskalacije i poručio da rešenje vidi u diplomatiji i razgovorima o miru.

Intervju sa Ksenijom Sobčak obuhvatio je i odnose sa Donaldom Trampom, kao i položaj Srbije u međunarodnim odnosima u trenutku pojačanih geopolitičkih tenzija.

Ceo razgovor objavljen je na Jutjub kanalu „Ostorožno: Sobčak“.

(24sedam)