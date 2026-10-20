POSLE PARIZA I LIONA, I MARSEJ UVODI POLICIJSKI ČAS: Oštećeno preko 500 prodavnica, više od 100 uhapšenih
GRADSKE vlasti Marseja od danas uvode policijski čas za maloletnike nakon uličnog nasilja na marginama protesta u subotu, 17. oktobra, a mera obuhvata nekoliko gradskih četvrti, preneli su francuski mediji.
Policijski čas za maloletna lica u nekim četvrtima ovog grada uvod se od večeras do petka, prenosi portal BFMTV.
Pre Marseja policijski čas za maloletnike su uvele vlasti u francuskim gradovima Lionu, Parizu, Nici i Lilu.
U Marselju, drugom po veličini gradu u Francuskoj, ovom merom će biti obuhvaćeni određeni sektori oko tržnih centara.
Policijski čas će počinjati svakog dana u 22.00 časa i trajaće do 05.00 časova narednog jutra svake noći do petka.
Ranije danas francuski premijer Sebastijen Lekornu izjavio je da će u zavisnosti od situacije biti odlučivano gde će biti uveden policijski čas.
"Ciljani policijski čas doprinosi smirivanju situacije tokom noći. Zahvaljujem se policajcima i žandarmima koji sprovode ove mere, kao i prefektima na njihovoj mobilizaciji. Večeras će novi policijski časovi biti proglašeni tamo gde situacija to zahteva. Ove odluke će donositi na terenu prefekti, u saradnji sa gradonačelnicima", objavio je na svom X nalogu Lekornu, prenosi Figaro.
Nadležne službe su saopštile da se u Marseju, drugom po veličini gradu u Francuskoj, 500 prodavnica našlo na udaru nasilnika, a od toga je 317 pretrpelo štetu ili je opljačkano.
"Nakon nasilnih nemira koji su se dogodili u subotu u Marseju snage bezbednosti su uhapsile 101 osobu, među kojima je 74 punoletnih i 27 maloletnih lica", saopštilo je tužilaštvo u Marseju.
(Tanjug)
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