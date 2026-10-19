Tip fudbal

GOLOVI SU ZAGARANTOVANI: Danski derbi je naš Tip dana

Olja Mrkić

19. 10. 2026. u 09:27

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Viborg i Mitjiland sastaju se u 11. kolu danskog prvenstva, a trenutna forma oba tima najavljuje zanimljiv duel sa potencijalom za veći broj golova.

ГОЛОВИ СУ ЗАГАРАНТОВАНИ: Дански дерби је наш Тип дана

Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaćin je u poslednjih pet ligaških utakmica zabeležio tri pobede, remi i poraz. Posebno se izdvajaju trijumfi nad Nordsjelandom od 4:1 i Randersom od 2:0, koji potvrđuju da Viborg može da bude veoma opasan u napadu.

Ipak, odbrana nije uvek na potrebnom nivou, što bi kvalitetni gosti mogli da iskoriste.

Mitjiland je drugi na tabeli sa 22 boda, dva više od Viborga, a u poslednjih pet prvenstvenih mečeva upisao je tri pobede i dva remija. Napadačka forma gostiju posebno ohrabruje: postigli su četiri gola protiv Brondbija i dva protiv Kopenhagena.

Poslednji međusobni susreti takođe idu u prilog golgeterskom scenariju. Prethodna dva ligaška duela završena su rezultatima 3:3 i 1:1, dok je u decembru prošle godine ponovo bilo 3:3.

Uz ofanzivni potencijal oba tima, granica od tri gola deluje dostižno.

TIP NOVOSTI: 3+ (1,55)

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