"PLAŠITE SE VUČIĆA I ISTINE" Vladanka Malović uputila otvoreno pismo Branislavu Šovljanskom i redakciji N1
Članica Predsedništva Srpske napredne stranke i predsednica Službe za informisanje SNS-a, Vladanka Malović, uputila je otvoreno pismo Branislavu Šovljanskom i redakciji televizije N1, optužujući ih za diskriminaciju predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, nakon odluke da mu ne bude omogućeno učešće u predizbornom programu te televizije.
Malović je najavila da se raduje eventualnom sudskom postupku, tvrdeći da će to biti prilika da se, kako je navela, pred javnosti iznesu dokazi o postupanju redakcije N1.
Njeno pismo prenosimo u celosti:
"Tužite me koliko hoćete i gde hoćete, istinu da promenite ne možete, a istina je da je juče do kraja ogoljena brutalna diskriminacija nacističkog tipa koju godinama sprovodite prema Aleksandru Vučiću.
Umesto da se izvinite javnosti zbog kršenja svih novinarskih kodeksa, pretite tužbama i to je vrhunac vašeg licemerja i očajnički pokušaj da skrenete pažnju sa neviđenog političkog skandala.
Jedva čekam to suđenje da javnost vidi sve dokaze
Vaša odluka da zabranite učešće Aleksandru Vučiću u predizbornom programu N1, u emisiji u koju ste nas sami pozvali, je ništa drugo do uvođenje najmračnijih totalitarnih metoda u javni prostor Srbije.
Dali ste sebi za pravo da vi kao privatni medij određujete političkim partijama ko sme, a ko ne sme da ih predstavlja, i to je ništa drugo do ogoljena nacistička metoda, gde se jednom čoveku praktično stavlja žuta traka oko ruke, proglašava se nepoželjnim i zabranjuje mu se pravo na reč, mišljenje, postojanje u medijskom prostoru.
U prethodne dve godine svedoci smo da ste direktno učestvovali u pokušaju razaranja Srbije, i bili direktni podstrekači širenja mržnje, podsticanja nasilja prema svima nama koji podržavamo politiku Aleksandra Vučića.
Zašto je Aleksandar Vučić nepoželjan na N1?
Zato što se plašite istine, argumenata i njegovih rezultata. Plašite se činjenice da bi Vučić u samo 24 minuta programa u prah i pepeo srušio vašu desetogodišnju kulu laži koju ste svakodnevno širili.
Drago mi je što ste sada sami pokazali ono što tvrdim sve ove godine – da ste obične fašističke kukavice koje lažu, podmuklo podmeću, a ne mogu da izdrže ni 24 minuta istine na svojoj televiziji.
Građani Srbije će 25. oktobra olovkom dati najbolji odgovor na svu vašu mržnju, laži, pokušaj rušenja države – pobedom pristojne, demokratske i slobodarske Srbije!
Ponavljam - radujem se vašoj tužbi i suđenju. Biće to odlična prilika da pred sudom i celom Srbijom još jednom dokažemo kako izgleda “profesionalizam” N1 i kako se u 21. veku uvode crne liste za političke neistomišljenike.
Srdačno,
Vladanka Malović
član Predsedništva i predsednik Službe za informisanje SNS"
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