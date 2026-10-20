OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Utorak
14.00 Deva junajted - Persidžap Džepara GG (2.20)
19.00 Norćeping - Orebro GG (1.50)
20.45 Bromli - Lester GG (1.50)
Kvota: 5.05
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