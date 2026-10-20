Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

Немања Пејчић

20. 10. 2026. u 10:56

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Suherlan/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Utorak

14.00 Deva junajted - Persidžap Džepara GG (2.20)

19.00 Norćeping - Orebro GG (1.50)

20.45 Bromli - Lester GG (1.50)

Kvota: 5.05

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