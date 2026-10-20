VUČIĆ: Posle izbora vratićemo normalnost, politika mora da izađe iz škola i fakulteta

NOSILAC liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je večeras da očekuje ubedljivu pobedu na izborima, ocenjujući da će nakon njih biti potrebno vreme da se u zemlju vrati normalnost, i najavio da će se zalagati za izmene zakona i podzakonskih akata kako bi se politika udaljila iz škola i fakulteta.

Foto: printskrin TV Hepi

- Uveren sam da su ljudi u Srbiji sve više siti takvog tipa mržnje, i da će na kraju porodično ljudi da sednu i da sami donesu odluku kako i za koga da glasaju. Uveren sam, ja nisam čovek koji je optimista, veoma sam oprezan, uveren sam da će naša pobeda biti ubedljivija nego što oni očekuju, možda ne dovoljno ubedljiva koliko ja očekujem, a možda bude i toliko. To ćemo da vidimo - rekao je Vučić za TV Hepi.

On je rekao i da su politički protivnici, kako je naveo, u društvo uneli mržnju i da nisu spremni na ravnopravno političko nadmetanje.

- Hoću samo da vam kažem, ti ljudi su uneli zlo u Srbiju i nama će posle izbora biti potrebno mnogo vremena da vratimo normalnost. Politika napolje iz škola, politika napolje s fakulteta, to su važne stvari i to vam obećavam - rekao je Vučić ističući da će se kroz zakone i podzakonske akte završiti, kako je rekao, "tužna priča koja je skupo koštala ovu zemlju".

On je rekao da će nakon izbora ako dođu na vlast raditi na vraćanju normalnosti i ponuditi razgovor svima, ali da neće dozvoliti ugrožavanje države, pljačku prodavnica i uništavanje malih preduzeća.

- Nudićemo ruku i razgovor svakome, ali državu nikome nećemo dati da nam ugrozi - poručio je Vučić. Kao prioritete budućeg rada naveo je unapređenje zdravstvenog sistema, obnovu bolnica, izgradnju novih kliničkih centara i puteva, kao i rešavanje problema vodosnabdevanja.

Vučić je izrazio uverenje da su građani sve više zasićeni, kako je rekao, mržnjom u političkom životu i da će sami odlučiti za koga će glasati, ponovivši da očekuje ubedljiv izborni rezultat.

(24Sedam)

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