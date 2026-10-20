"BROJ 1, RUZMARIN!" Anketa među Beograđanima zapalila društvene mreže, pogledajte šta su poručili pred izbore
KAKO se približavaju vanredni parlamentarni izbori zakazani za 25. oktobar, predizborna atmosfera sve je prisutnija i na društvenim mrežama.
Posebnu pažnju privukla je anketa među Beograđanima koju je objavila stranica X Fokus na društvenoj mreži X.
Na pitanje o predstojećim izborima, građani su u anketi davali su odgovore kojima su iskazali podršku listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, koja će se na glasačkom listiću naći pod rednim brojem jedan.
Posebno je zanimljivo što su pojedini anketirani odgovarali kratko i u sličnom stilu:Broj 1, ruzmarin!
Prema anketi stranka koja će biti prva na glasačkom listiću nosi ubedljivu pobedu sa čak 71,1 odsto, dok takozvana Studentska lista dobija 28.9 odsto.
Naravno, ovo je izazvalo i reakcije korisnika društvene mreže X, a u komentarima su se nizale poruke podrške ovoj izbornoj listi.
Beograd je pokazao da se glas građana čuje! Broj 1 i Ruzmarin postali su simbol ove kampanje - navodi se u jednom od komentara.
Drugi korisnik je poručio:Beograd miriše na veliku pobedu!
Podsetimo, vanredni parlamentarni izbori u Srbiji zakazani su za nedelju, 25. oktobar, a nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ je Aleksandar Vučić.
Vučić je tokom prethodnih nedelja obišao brojna mesta širom Srbije, razgovarao sa građanima i predstavljao program liste koju predvodi. U okviru predizborne kampanje posetio je više gradova i opština, među kojima su Bor, Požarevac, Vrbas, Sremski Karlovci i Novi Sad.
Na predizbornim skupovima govorio je o ekonomskom razvoju, infrastrukturnim projektima, ulaganjima u zdravstvo i obrazovanje, kao i planovima za naredni period.
Do izlaska na birališta ostalo je još pet dana, kada će građani Srbije svojim glasovima odlučiti o budućem sastavu Narodne skupštine.
(24sedam)
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