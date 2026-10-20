AKTIVISTA SPALIO ISTORIJSKI OBJEKAT TOKOM PROTESTA: Francuska policija privela ekstremnog levičara sa liste pretnji po nacionalnu bezbednost
ČETRDESETOGODIŠNjI muškarac priveden je jutros blizu francuskog luksuznog odmarališta Val d'Isuar u okviru istrage o podmetnutom požaru u opštini Limož.
Tužiteljka u Limožu potvrdila je hapšenje, ali nije želela da otkriva dodatne detalje u ovoj fazi istrage, preneo je Figaro.
Osumnjičeni, poreklom iz departmana Krez, poznat je organima reda po krivičnim delima poput napada na službeno lice.
Kako prenose mediji poput Entrevuea i Police & Réalités, pozivajući se na policijske izvore, privedeni muškarac je okoreli aktivista ekstremne levice koji se već nalazio u državnoj bezbednosnoj evidenciji pod ozloglašenom oznakom „Fiche S“, koja se koristi za osobe za koje se procenjuje da predstavljaju pretnju nacionalnoj bezbednosti. Policiji je odranije bio poznat po nasilnom ponašanju i napadima na službena lica.
Osumnjičeni radikalni levičar označen je kao ključna figura iza podmetanja požara u Limožu tokom subotnjih demonstracija, koje su prerasle u talas uličnog nasilja. Vatra je u potpunosti zahvatila krov i dovela do urušavanja tornja zdanja izgrađenog 1883. godine.
Istorijska zgrada gradske kuće u Limožu, u centralnoj Francuskoj, pretrpela je oštećenja u požaru koji je izbio u subotu, a njen prepoznatljiv zvonik se urušio.
Incident se dogodio usled masovnih protesta zbog visokih troškova života i loših uslova u školama.
Talas masovnih protesta u Francuskoj počeo je sredinom septembra kao lokalni štrajk i bunt učenika i nastavnika u jednoj srednjoj školi u siromašnijem predgrađu Pariza, a povod su bili loši uslovi u prosveti, hroničan nedostatak profesora, prenatrpane učionice i zapuštene školske zgrade.
Protesti su se proširili na srednje škole i fakultete širom zemlje, a praćeni su masovnim blokadama i sukobima sa policijom.
Demonstracijama su se pridružili sindikati, roditelji i aktivisti nekadašnjeg pokreta ''Žuti prsluci'', a prvobitnim zahtevima za reformu obrazovanja priključili su se i masovni ulični protesti protiv visokih troškova života, rasta cena goriva i vladinih mera štednje.
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