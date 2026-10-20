Politika

"IMATE MOJU REČ!" Moćna poruka Vučića svim građanima Srbije (VIDEO)

В.Н.

20. 10. 2026. u 11:58

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" oglasio se novom objavom na druptvenim mrežama i poslao važne i jasne poruke građanima Srbije.

ИМАТЕ МОЈУ РЕЧ! Моћна порука Вучића свим грађанима Србије (ВИДЕО)

Foto: Printsrkin Instagram avucic

- Srbija može da napreduje samo kada je ujedinjena - stoji u opisu videa.

Naime u novoj objavi Vučić gleda videe građana Srbije u kome izražavaju zabrinutost i govore svoje svakodnvene probleme.

- Već nekoliko meseci obilazim Srbiju i slušam narod. Svestan sam problema. Nova vlada odmah će izdvojiti milijardu i trista miliona za obnovu i izgradnju bolnica i domova zdravlja. I ne, nikada vam neće biti potrebna partijska knjižica da se zaposlite. Ko to prekrši, odgovaraće. Imate moju reč! - rekao je Vučić.

Navodi i da će biti pokrenut veliki projekat mladima koji žele da ostanu na selu.

Opširnije u videu koji sledi:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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