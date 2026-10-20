STIGLI PRVI REZULTATI GLASANJA U ALBERTI: Otcepljenje od Kanade ili ipak ne?
STANOVNICI kanadske pokrajine Alberta izjasnili su se o tome da li žele da ostanu u Kanadi ili će održati obavezujući referendum o nezavisnosti.
Glasačka mesta su zatvorena sa zakašnjenjem u 23 sata po lokalnom vremenu (7 sati ujutru u Srbiji), pošto su neka od birališta otvorena kasnije nego što je zvanično planirano.
BBC navodi da su ušravo stigli prvi rezultati koji ne deluju dobro za stanovnike Alberte koji žele odvajanje od Kanade.
Novinarka britanskog medijskog servisa nalazi se na proseparatističkom skupu u Edmontonu, gde su se optimistični razgovori brzo utišali kada su prisutni videli preliminarne rezultate koji pokazuju da je 76,5 odsto ljudi glasalo za ostanak u Kanadi, a 23,5 odsto se izjasnilo za održavanje referenduma o nezavisnosti.
- Liberalne laži! Molim vas, ne brinite - uzviknula je jedna žena prema televizoru koji je prikazivao rezultate na programu kanadske državne televizije CBC i počela da teši prisutne.
Separatisti tvrde da zvanična Otava zanemaruje ovu pokrajinu, koja poseduje četvrta najveća nalazišta nafte na svetu.
Starosedelačko (indijansko) stanovištvo Alberte mesecima je radilo na blokiranju ovog glasanja, tvrdeći da bi odvajanjem od Kanade bili prekršeni sporazume o zemljištu koji su postignuti sa njima.
Alberta nije jedina kanadska pokrajina u kojoj postoji separatistički pokret.
Separatistička Partija Kvebeka pobedila je na izborima održanim ranije ovog meseca u toj pokrajini, ali nije osvojila dovoljno poslaničkih mesta da bi samostalno vladala.
(Kurir)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
KANADI PRETI RASPAD? Pokrajina bogata naftom glasa o nezavisnosti, svi čekaju ishod
19. 10. 2026. u 11:01
Tri žene umlatile muškarca: Završio u bolnici, batinašice privedene
2026-10-19 11:20:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)