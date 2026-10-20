PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.
Utorak
18.45 Sabah Baku - Borusija Dortmund G 2-4 (1.50)
21.00 Štutgart - Atletiko Madrid |1-3&||1-3 (1.83)
Ukupna kvota: 5.25
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