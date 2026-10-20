RUSI UPOZORAVAJU: Svet je ostao bez pravnog okvira za stratešku stabilnost i nuklearno razoružanje

PRVI put posle dužeg vremena, svet je ostao bez pravnog okvira za stratešku stabilnost i nuklearno razoružanje, što je izuzetno opasno, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

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- To (pitanje strateške stabilnosti i nuklearnog razoružanja) je izuzetno važna tema. Trenutno nam u ovoj oblasti faktički nedostaje pravni i ugovorni okvir. Prvi put posle dugo vremena, svet je ostao bez takvog okvira. To je izuzetno opasno - naglasio je Peskov, odgovarajući na pitanje da li Moskva smatra da je moguće i neophodno da se tema strateške stabilnosti uvrsti u dnevni red potencijalnog bilateralnog sastanka Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.

Prema njegovim rečima, pregovore o pitanjima strateške stabilnosti i nuklearnog razoružanja potrebno je pokrenuti znatno unapred, budući da su složeni i da će prilično dugo trajati, što se može predvideti već sada.

Portparol je dodao da je Rusija više puta govorila o potrebi za obnavljanjem dijaloga o pitanjima strateške stabilnosti i nuklearnog razoružanja.

- Uvereni smo u to. Više puta smo o tome govorili na različitim nivoima, a takođe smo iznova ponavljali i potvrđivali svoje shvatanje da je neophodno hitno obnoviti dijalog o pitanjima strateške stabilnosti i nuklearnog razoružanja - napomenuo je Peskov.

On je dodao da Rusija i Sjedinjene Američke Države neće moći da izostave nuklearne arsenale Velike Britanije i Francuske u svom dijalogu o strateškoj stabilnosti.

- Upravo mi treba da razgovaramo sa Amerikancima. Međutim, u tom razgovoru, želeo bih da podsetim na Putinove reči, svakako ne možemo zanemariti nuklearne kapacitete evropskih država, prvenstveno Velike Britanije i Francuske - ocenio je Peskov.

(Sputnjik)

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