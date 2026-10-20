Svet

RUSI UPOZORAVAJU: Svet je ostao bez pravnog okvira za stratešku stabilnost i nuklearno razoružanje

В.Н.

20. 10. 2026. u 12:25

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVI put posle dužeg vremena, svet je ostao bez pravnog okvira za stratešku stabilnost i nuklearno razoružanje, što je izuzetno opasno, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

РУСИ УПОЗОРАВАЈУ: Свет је остао без правног оквира за стратешку стабилност и нуклеарно разоружање

Unsplash

- To (pitanje strateške stabilnosti i nuklearnog razoružanja) je izuzetno važna tema. Trenutno nam u ovoj oblasti faktički nedostaje pravni i ugovorni okvir. Prvi put posle dugo vremena, svet je ostao bez takvog okvira. To je izuzetno opasno - naglasio je Peskov, odgovarajući na pitanje da li Moskva smatra da je moguće i neophodno da se tema strateške stabilnosti uvrsti u dnevni red potencijalnog bilateralnog sastanka Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.

Prema njegovim rečima, pregovore o pitanjima strateške stabilnosti i nuklearnog razoružanja potrebno je pokrenuti znatno unapred, budući da su složeni i da će prilično dugo trajati, što se može predvideti već sada.

Portparol je dodao da je Rusija više puta govorila o potrebi za obnavljanjem dijaloga o pitanjima strateške stabilnosti i nuklearnog razoružanja.

- Uvereni smo u to. Više puta smo o tome govorili na različitim nivoima, a takođe smo iznova ponavljali i potvrđivali svoje shvatanje da je neophodno hitno obnoviti dijalog o pitanjima strateške stabilnosti i nuklearnog razoružanja - napomenuo je Peskov.

On je dodao da Rusija i Sjedinjene Američke Države neće moći da izostave nuklearne arsenale Velike Britanije i Francuske u svom dijalogu o strateškoj stabilnosti.

- Upravo mi treba da razgovaramo sa Amerikancima. Međutim, u tom razgovoru, želeo bih da podsetim na Putinove reči, svakako ne možemo zanemariti nuklearne kapacitete evropskih država, prvenstveno Velike Britanije i Francuske - ocenio je Peskov.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

ZELENSKI JE 40% KRIV ZA RAT, A PUTIN 60%! Bila desna ruka Ukrajinca, a onda se okrenula protiv njega: Volodimir je najveća prepreka miru
Svet

0 0

"ZELENSKI JE 40% KRIV ZA RAT, A PUTIN 60%!" Bila desna ruka Ukrajinca, a onda se okrenula protiv njega: "Volodimir je najveća prepreka miru"

DVE godine je bila uz Volodimira Zelenskog kao jedna od njegovih najbližih saradnica. Napisala je knjigu u kojoj mu je pripisala zasluge za vraćanje nade Ukrajini i za to što joj je omogućio da se čuje i njen glas. Julija Mendel sada taj glas koristi kako bi osudila ukrajinskog predsednika, nazivajući ga „najvećom preprekom miru”.

19. 10. 2026. u 11:36

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRVI PUT IKADA? Ranjeni vojnik spasen dronom sa prve linije fronta u Ukrajini - izvučen živ iz zone smrti (VIDEO)

PRVI PUT IKADA? Ranjeni vojnik spasen dronom sa prve linije fronta u Ukrajini - izvučen živ iz "zone smrti" (VIDEO)