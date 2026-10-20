Fudbal

Poznato ko deli pravdu na meču Crvena zvezda - Kopenhagen: Ovo mu nije prvi put da sudi na "Marakani"

В.М.

20. 10. 2026. u 11:05

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Rumunski sudija Radu Petresku određen je za glavnog arbitra meča između fudbalera Crvene zvezde i Kopenhagena u meču drugog kola Lige konferencija, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

Познато ко дели правду на мечу Црвена звезда - Копенхаген: Ово му није први пут да суди на Маракани

FOTO: FK Crvena zvezda

Petresku će u četvrtak od 18 i 45 na stadionu "Rajko Mitić" predvoditi kompletno rumunsku sudijsku šestorku.

Radu Ginguleac i Jonut Neasku će biti asistenti uz aut linije, a Andrej Kivulete je određen za četvrtog sudiju.

Ovidiu Hacegan će biti glavni u VAR sobi, a asistiraće mu Florin Andrej.

Ovo Petreskuu neće biti prvi put da sudi Crvenoj zvezdi, to je učinio prošle sezone u obračunu sa Seltikom kada je na "Marakani" bilo 1:1.

Podsetimo, "crveno-beli" su u prvom kolu grupne faze Lige konferencija poraženi od Lugana (2:3), dok je danski velikan u dominantnom stilu bio bolji od Brage rezultatom 3:0.

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