Poznato ko deli pravdu na meču Crvena zvezda - Kopenhagen: Ovo mu nije prvi put da sudi na "Marakani"
Rumunski sudija Radu Petresku određen je za glavnog arbitra meča između fudbalera Crvene zvezde i Kopenhagena u meču drugog kola Lige konferencija, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).
Petresku će u četvrtak od 18 i 45 na stadionu "Rajko Mitić" predvoditi kompletno rumunsku sudijsku šestorku.
Radu Ginguleac i Jonut Neasku će biti asistenti uz aut linije, a Andrej Kivulete je određen za četvrtog sudiju.
Ovidiu Hacegan će biti glavni u VAR sobi, a asistiraće mu Florin Andrej.
Ovo Petreskuu neće biti prvi put da sudi Crvenoj zvezdi, to je učinio prošle sezone u obračunu sa Seltikom kada je na "Marakani" bilo 1:1.
Podsetimo, "crveno-beli" su u prvom kolu grupne faze Lige konferencija poraženi od Lugana (2:3), dok je danski velikan u dominantnom stilu bio bolji od Brage rezultatom 3:0.
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