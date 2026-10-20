Au, Dušane šta si doživeo! Fudbaler Trabzona ismevao Vlahovića (VIDEO)
Dušan Vlahović proživljava teške trenutke u Istanbulu! Nakon što je njegov Bešiktaš poražen u velikom derbiju osmog kola turske Süper Lige od Trabzonspora sa 2:0, srpski golgeter se našao na meti sramnih i nesportskih prozivki protivničkih fudbalera.
Glavni akter skandala van terena bio je nigerijski defanzivac Trabzona, Čibuike Nvaivu. On je tokom meča vodio žestoke duele sa Vlahovićem, ali je nakon poslednjeg sudijskog zvižduka odlučio da pređe granicu ukusa.
Nvaivu je na svom Instagram profilu objavio montiranu fotografiju na kojoj srpska zvezda Dušan Vlahović čisti kopačke Mohamedu Salahu (koji je takođe bio ključni igrač Trabzona u ovom trijumfu). Uz ovu sramnu montažu, Nigerijac je dodao i provokativnu poruku na engleskom jeziku:
"Ko mi to otima posao?"
Ova objava je momentalno zapalila društvene mreže i izazvala bes navijača Bešiktaša, dok su pristalice Trabzonspora iskoristile priliku da se naslađuju lošom partijom srpskog napadača, kojeg turski mediji kritikuju da je bio potpuno "nevidljiv" na ovoj utakmici.
Svestan da je preterao i da bi mogao da se suoči sa žestokom kaznom Fudbalskog saveza Turske, Nvaivu je brže-bolje obrisao sporni stori sa Instagrama. Ipak, u eri interneta ništa ne nestaje tako lako, pa su skrinšotovi ove sramne provokacije već postali glavna tema u turskim medijima koji bruje o "ponižavanju Vlahovića".
Podsetimo, Vlahović je ovog leta stigao u Bešiktaš iz Juventusa kao bombastično pojačanje i do sada je postigao šest golova u svim takmičenjima, uključujući het-trik protiv Čoruma i gol u pobedi nad Fenerbahčeom.
Ipak, turska javnost je nemilosrdna nakon prvog velikog kiksa, a Vlahović će novu priliku za dokazivanje imati već u četvrtak kada Bešiktaš u Evropi dočekuje Kristal Palas.
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