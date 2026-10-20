GRIP SE ŠIRI SRBIJOM: Lekari upozoravaju da nam najveći pik tek sledi, a u ovim mestima ima najviše zaraženih

U SRBIJI je od početka oktobra registrovano sedam laboratorijski potvrđenih slučajeva gripa, a u narednom periodu očekuje se rast broja obolelih od akutnih respiratornih infekcija, zbog čega je sada pravo vreme za imunizaciju, izjavila je danas Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

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Jovanović je za Tanjug navela da su dosadašnji slučajevi gripa registrovani na teritoriji Beograda, Mačvanskog i Braničevskog okruga, kao i da u uzorcima dominira virus tipa A.

- Prema analizi i podacima koje dobijamo iz anketnih upitnika obolelih lica, imamo potvrdu da su dva slučaja u stvari uvezena i da su osobe došle iz inostranstva, gde se takođe u cirkulaciji nalazi isti tip virusa koji je kod nas potvrđen. Prema tome, u narednom periodu mi očekujemo blagi porast učestalosti pojavljivanja akutnih respiratornih infekcija, kao i oboljenja sličnih gripu - rekla je Jovanović.

Naglasila je da u ovom periodu deluje više virusa istovremeno - rinovirusi, adenovirusi, kao i SARS-CoV-2.

- Kada su u pitanju grlo, nos i opšta pojava povišene temperature - svi ti virusi deluju istovremeno, a mi u toj kliničkoj slici, u tim simptomima i znacima treba da izdvojimo akutno pojavljivanje visoke telesne temperature. Svi ovi simptomi koji se udružuju, pojavljuju se kada dolazi do epidemijskog javljanja gripa - navela je ona.

Istakla je da je za razvoj imuniteta nakon vakcinacije potrebno dve do tri nedelje, pa je upravo sada pravi trenutak da se građani zaštite pre nego što dođe do značajnijeg skoka incidencije.

Jovanović je naglasila da je vakcinacija obezbeđena na više od 800 vakcinalnih punktova širom Srbije i da je naročito važna za rizične grupe građana.

Prema njenim rečima, vakcinacija se prvenstveno preporučuje hroničnim bolesnicima sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima, pacijentima na dijalizi, obolelima od dijabetesa, osobama sa sistemskim i malignim oboljenjima, kao i svima starijima od 65 godina.

Takođe, preporuka važi za trudnice, decu stariju od šest meseci i sve korisnike i zaposlene u gerontološkim centrima.

- Vakcinacija protiv gripa je praksa koja u našim domovima zdravlja postoji već decenijama i ona je prilično dobro organizovana, jer svi domovi zdravlja imaju svoje ustaljene principe i načine rada, tako da svako ko želi da se vakciniše može da ode na vakcinalni punkt Doma zdravlja, da se u samom Domu zdravlja informiše da li mora da ode kod svog izabranog lekara ili ne. Najčešće postoji direktno usmeravanje na vakcinalni punkt. Osoba treba da bude zdrava ukoliko odluči da se vakciniše tog dana i da nema nekih drugih zdravstvenih tegoba koje su akutne i koje bi privremeno odložile vakcinaciju - navela je Jovanović.

Prema njenim rečima, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije, ove sezone primenjuju se trovalentne vakcine.

Za zdravstvene ustanove u Srbiji planirana je distribucija ukupno oko 315.000 doza, od čega najveći deo čini domaća vakcina Instituta „Torlak“ (oko 290.000 doza), uz vakcine namenjene deci starijoj od šest meseci.

- Svi domovi zdravlja imaju više vakcinalnih punktova u zavisnosti od toga da li se i u samim zdravstvenim stanicama organizuje vakcinacija, ali najčešće je to jeste slučaj. Mi imamo više od 800 vakcinalnih punktova, uključujući sve domove zdravlja na teritoriji naše zemlje. Osnovna poruka je da je pravo vreme za vakcinaciju i za zaštitu od virusa gripa, koji će neizbežno doći ove sezone u mnogo višoj incidenciji i mnogo češćem pojavljivanju nego što je to u ovim nedeljama - istakla je Jovanović.

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