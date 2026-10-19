Bila je na set od prvog mesta na svetu, a završila je karijeru bez ijedne Grend slem titule

Sudbina čuvene teniserke i danas izaziva pažnju

Foto: Instagram/aradwanska

Postoje teniserke koje su osvajale najveće trofeje, ali i one koje su, uprkos izuzetnom talentu i blizini istorijskog uspeha, ostale bez najvažnijeg pehara. Među njima je i Agnješka Radvanska, nekadašnja druga teniserka sveta, koja je bila na samo jedan set od prvog mesta na WTA listi, ali nikada nije uspela da osvoji Grend slem titulu.

Poljakinja je godinama bila među najboljim igračicama na planeti, a njen najveći trenutak na najvećim turnirima dogodio se 2012. godine, kada je stigla do finala Vimbldona. Tada je imala priliku da ostvari najveći uspeh u karijeri, a pobeda u londonskom finalu donela bi joj i prvo mesto na svetskoj rang-listi.

Ipak, na drugoj strani mreže stajala je Serena Vilijams, jedna od najvećih teniserki svih vremena.

Radvanska je do finala stigla kroz izuzetno težak žreb, a put do borbe za trofej bio je posebno značajan jer je prvi put igrala finale nekog grend slema u pojedinačnoj konkurenciji. U tom trenutku, Poljakinja je bila treća teniserka sveta i imala je priliku da napravi istorijski iskorak.

Međutim, Serena Vilijams bila je prevelika prepreka. Amerikanka je osvojila prvi set rezultatom 6:1 i delovalo je da će brzo završiti posao, ali se Radvanska nije predavala. Uspela je da uzvrati, dobije drugi set sa 7:5 i izbori odlučujući deo meča.

Ipak, u trećem setu Serena je ponovo preuzela kontrolu i slavila sa 6:2, čime je osvojila titulu na Vimbldonu. Tako je Radvanska ostala bez najvećeg trofeja u karijeri, ali i bez prilike da postane najbolja teniserka sveta. Umesto istorijskog podviga, morala je da se zadovolji drugim mestom na Vimbldonu i statusom druge igračice na WTA listi, što je ujedno i njen najbolji plasman u karijeri.

Osvojila 20 titula, ali nijedan Grend slem

Iako nikada nije osvojila jedan od četiri najveća turnira, Radvanska je iza sebe ostavila impresivnu karijeru. Tokom profesionalnog igranja osvojila je 20 WTA titula, a najveći uspeh van grend slemova ostvarila je 2015. godine, kada je trijumfovala na završnom WTA turniru u Singapuru.

Bila je poznata po izuzetnoj tehnici, kreativnosti i sposobnosti da iz gotovo nemogućih situacija pronađe rešenje. Njeni potezi često su oduševljavali publiku, a navijači su je čak šest godina zaredom, od 2011. do 2016, birali za omiljenu teniserku na WTA turu.

Radvanska je dva puta stigla i do polufinala Australijan opena, 2014. i 2016. godine, ali je Vimbldon 2012. ostao njen jedini grend slem finale u pojedinačnoj konkurenciji.

Povukla se sa samo 29 godina

Posle niza uspešnih sezona, karijera poljske teniserke počela je da bude opterećena problemima sa zdravljem i povredama. U novembru 2018. godine, sa samo 29 godina, objavila je da završava profesionalnu karijeru, nakon 13 godina na najvišem nivou.

U obrazloženju odluke istakla je da više nije u mogućnosti da trenira i igra na način na koji je navikla, kao i da njeno telo više ne može da izdrži napore koje zahteva profesionalni tenis.

Iako nije osvojila Grend slem titulu niti zauzela prvo mesto na WTA listi, Radvanska je ostala jedna od najznačajnijih teniserki svoje generacije.