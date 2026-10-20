PETKOVIĆ: Izbori 25. oktobra odlučuju o budućnosti Srbije, SNS će ubedljivo pobediti
ČLAN predsedništva Srpske napredne stranke Petar Petković izjavio je da su izbori 25. oktobra od presudnog značaja za budućnost Srbije, ocenjujući da će građani odlučivati između nastavka ekonomskog razvoja i politike koju je Srbija vodila pre 2012. godine.
Gostujući na RTV Šumadija, Petković je istakao da su, prema njegovim rečima, u prethodnih 14 godina napravljeni pomaci u ekonomiji, očuvanju državnog suvereniteta i negovanju kulture sećanja na stradanje srpskog naroda.
- Da poštujemo naše žrtve, a ne da ih se stidimo, da pravim imenom kažemo da se desila NATO agresija, bombardovanje, a ne intervencija, kao što su govorili do 2012. godine, da se sećamo žrtava iz Jasenovca i šta nam se tu dogodilo, da uvek pamtimo naše stradalnike na Košarama. To su sve važne stvari, da se čuva dostojanstvo ljudi koji su ginuli za ovu zemlju, a ne da ih se stidimo - rekao je Petković.
On je naglasio da ekonomska snaga i politička stabilnost predstavljaju osnovu za očuvanje nacionalnog identiteta i rešavanje važnih državnih pitanja.
Petković o Kosovu i Metohiji: To su konkretni rezultati
Govoreći o položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, Petković je naveo da je Kancelarija za Kosovo i Metohiju tokom mandata aktuelne vlasti imala najveći budžet u svojoj istoriji.
Prema njegovim rečima, takva izdvajanja ne bi bila moguća bez jačanja budžeta Srbije i većih mogućnosti za finansijsku podršku Srbima u pokrajini.
Kritikovao je i politiku prethodne vlasti prema Kosovu i Metohiji, posebno odluku da se pitanje rešava u okviru Evropske unije umesto u Ujedinjenim nacijama.
- U njihovo vreme se desila secesija Kosova i Metohije i 100 država je odmah priznalo tu i takvu lažnu državu. A u vreme Aleksandra Vučića povučeno je 28 priznanja država koje su nekada priznale, a onda odlučile da povuku priznanje takozvane nezavisnosti Kosova. To su konkretni rezultati - rekao je Petković.
Optužio Kurtija da podržava studentsku listu
Petković je izneo tvrdnju da su među najglasnijim podržavaocima studentskih blokada kosovski premijer Aljbin Kurti i ministar u njegovoj vladi Nenad Rašić.
On je ocenio da podrška koju, kako tvrdi, oni pružaju studentskoj listi pokazuje da postoji interes da se promeni politika Beograda prema Kosovu i Metohiji.
- U kontekstu politike blokadera koji bi da ruše Srbiju, pomenuo bih da je jedan od glavnih glasnogovornika koji podržava studente blokadere Kurti i njegov ministar potrčko Rašić. Oni najotvorenije podržavaju, čak kažu da će se angažovati i bukvalno sva potrebna sredstva upotrebiti ne bi li pobedila takozvana studentska lista - naveo je Petković.
Prema njegovim rečima, politički protivnici aktuelne vlasti žele promenu državne politike prema Kosovu i Metohiji, dok je politika Aleksandra Vučića, kako je naglasio, zasnovana na tome da Srbija ne prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
Petković je istovremeno optužio političare nekadašnjeg DOS-a da podržavaju blokade, tvrdeći da njihovi predstavnici nemaju jasan program o važnim nacionalnim pitanjima, uključujući odnos prema Republici Srpskoj i Kosovu i Metohiji.
„Sve je čisto kao suza“: Petković očekuje ubedljivu pobedu SNS
Član predsedništva SNS ocenio je da su protesti i blokade tokom prethodne dve godine deo pokušaja destabilizacije Srbije. Tvrdio je da iza njih stoje spoljni akteri koji žele da oslabe državu i izazovu promenu vlasti nasilnim putem.
Petković je odbacio mogućnost da se takav scenario ostvari dok je Aleksandar Vučić na čelu države, ističući da Srbija treba da ostane jedinstvena.
Govoreći o samom izbornom procesu, izrazio je uverenje da će SNS ostvariti ubedljivu pobedu i da nakon glasanja neće biti većih problema.
- Srpska napredna stranka će ubedljivo pobediti. Imate milion kontrolora, ovih stranih posmatrača, studenti blokaderi imaju, koliko hoćete, svoje kontrolore i članove u biračkim odborima. Sve što je ODIHR tražio mi smo ispunili. Ponašamo se kao što smo se uvek ponašali u skladu sa zakonom. Sve je čisto kao suza - rekao je Petković.
On je zaključio da Srbija, suočena sa brojnim izazovima, mora da sačuva političku stabilnost i da ne dozvoli produbljivanje podela u društvu.
(24Sedam)
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