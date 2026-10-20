KOREJE NA IVICI NOVOG SUKOBA? Pjongjang uznemiren potezom SAD i Seula

SEVERNOKOREJSKA državna novinska agencija KCNA prenela je danas da zajedničke vojne vežbe Južne Koreje, Japana i Sjedinjenih Američkih Država, izazivaju novu opasnost od rata na Korejskom poluostrvu i u regionu.

Foto: Yonhap News/Newscom/Profimedia

Komentar je usledio nakon što je ratna mornarica Južne Koreje saopštila danas da će sa američkom ratnom mornaricom sprovesti zajedničke pomorske vežbe pod nazivom Hoguk u periodu od 20. do 23. oktobra, prenosi Rojters.

Ranije danas Južna Koreja je najavila odlučnu akciju ukoliko Severna Koreja izvrši bilo kakve nove provokacije.

Ova reakcija Seula usledila je nakon što je Pjongjang zapretio vojnom eskalacijom zbog hitaca upozorenja koje su južnokorejske snage ispalile duž utvrđene granice unutar Demilitarizovane zone (DMZ) koja razdvaja dve Koreje, prenela je ranije danas agencija Jonhap.

(Tanjug)

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