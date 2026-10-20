KOREJE NA IVICI NOVOG SUKOBA? Pjongjang uznemiren potezom SAD i Seula
SEVERNOKOREJSKA državna novinska agencija KCNA prenela je danas da zajedničke vojne vežbe Južne Koreje, Japana i Sjedinjenih Američkih Država, izazivaju novu opasnost od rata na Korejskom poluostrvu i u regionu.
Komentar je usledio nakon što je ratna mornarica Južne Koreje saopštila danas da će sa američkom ratnom mornaricom sprovesti zajedničke pomorske vežbe pod nazivom Hoguk u periodu od 20. do 23. oktobra, prenosi Rojters.
Ranije danas Južna Koreja je najavila odlučnu akciju ukoliko Severna Koreja izvrši bilo kakve nove provokacije.
Ova reakcija Seula usledila je nakon što je Pjongjang zapretio vojnom eskalacijom zbog hitaca upozorenja koje su južnokorejske snage ispalile duž utvrđene granice unutar Demilitarizovane zone (DMZ) koja razdvaja dve Koreje, prenela je ranije danas agencija Jonhap.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: STOPAMA SEVERNE KOREJE: Lansiran prvi južnokorejski špijunski satelit u svemir
Preporučujemo
SEVERNA KOREJA TESTIRALA NOVO ORUŽJE: Veštačka inteligencija navodi torpeda na ciljeve
17. 10. 2026. u 12:35
IZBIO OGROMAN POŽAR U FABRICI: Evakuisano 7.000 radnika (VIDEO)
14. 10. 2026. u 09:27
Tri žene umlatile muškarca: Završio u bolnici, batinašice privedene
2026-10-19 11:20:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)