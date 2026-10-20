Nenad Minaković sudi meč Ligi Evrope
Srpski arbitar Nenad Minaković sudiće meč između fudbalera Šturma i Olimpika iz Marselja u Ligi Evrope, saopšteno je danas iz Evropske fudbalske unije (UEFA).
Kako je saopšteno, Minaković će u četvrtak od 18 i 45 u Gracu biti glavni arbitar meča u okviru trećeg kola Lige Evrope.
Pomoćnici će mu biti Nikola Borović i Boško Božović, dok je Danilo Nikolić određen za četvrtog sudiju.
U VAR sobi glavni će biti Ivan Bebek iz Hrvatske, a Slovenac Matej Jug će mu asistirati.
Minakoviću će ovo biti peti međunarodni meč ove sezone, a takođe je sudio i večiti derbi u kojem je Zvezda savladala Partizan na "Marakani" rezultatom 2:1.
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