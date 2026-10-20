JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg kladioničarskog koktela.
ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, odbojke i košarke.
Jučerašlji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Utorak
19.00 Norćeping - Orebro |1+&2+ (1.30)
19.00 Kan - Set 1 (1.40)
20.00 Cibona - Legija 1 (1.40)
Kvota: 2.60
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