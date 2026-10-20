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JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg kladioničarskog koktela.

Немања Пејчић

20. 10. 2026. u 08:56

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ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, odbojke i košarke.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег кладионичарског коктела.

Zeljko Stevanic / Xinhua News / Profimedia

Jučerašlji dobitni tiket možete pogledati OVDE,  a evo i današnjih predloga:

Utorak

19.00 Norćeping - Orebro |1+&2+ (1.30)

19.00 Kan - Set 1 (1.40)

20.00 Cibona - Legija 1 (1.40)

Kvota: 2.60

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