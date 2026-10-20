TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka

В.М.

20. 10. 2026. u 08:56

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог уторка

FOTO: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

LIGA ŠAMPIONA

18.45 Fenerbahče - Slavija Prag 1 (sa 1.72 na 1.55)

18.45 Sabah - Borusija Dortmund 2 (sa 1.35 na 1.30)

SAUDIJSKA PRO LIGA

17.10 Al Tavun - Al Kadišja 2 (sa 1.48 na 1.42)

ENGLESKA U21 PREMIJER LIGA KUP

20.00 Milvol U21 - Šefild junajted U21 1 (sa 3.40 na 2.80)

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVA SEZONA HUMANOSTI: Kada se zavesa podigne, dobra dela se nastavljaju

NOVA SEZONA HUMANOSTI: Kada se zavesa podigne, dobra dela se nastavljaju