KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
LIGA ŠAMPIONA
18.45 Fenerbahče - Slavija Prag 1 (sa 1.72 na 1.55)
18.45 Sabah - Borusija Dortmund 2 (sa 1.35 na 1.30)
SAUDIJSKA PRO LIGA
17.10 Al Tavun - Al Kadišja 2 (sa 1.48 na 1.42)
ENGLESKA U21 PREMIJER LIGA KUP
20.00 Milvol U21 - Šefild junajted U21 1 (sa 3.40 na 2.80)
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