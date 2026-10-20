KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka

Filadelfija Iglsi mogli bi da ostanu bez jednog od najvažnijih igrača do kraja sezone, pošto se kvoterbek Džejlen Herts suočava sa ozbiljnim zdravstvenim problemom. Dijagnostikovani su mu krvni ugrušci u plućima, zbog čega je njegov povratak na teren za sada neizvesan i sve se više čini da će propustiti ostatak sezone.