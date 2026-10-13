JURIMO ŠESTI U NIZU: Ovo je današnji TIP dana
Uz prednost domaćeg terena i trenutnu formu, pobeda domaćina nameće se kao ishod sa dobrim statističkim pokrićem.
Jučerašnji TIP dana prošao je već u 29. minutu kada je Pjunik poveo sa 3:0 protiv BKMA. bio je to peti prolaz u nizu, a možete da ga vidite na linku OVDE.
Danas predlažemo "zicer" iz Lige šampiona koji je teško ignorisati.
Barselona je pobedila u svih devet utakmica ove sezone i postigla neverovatnih 39 golova. Na poslednjih pet utakmica svaki put je odigrala meč sa više od 2,5 gola, uz prosek od 4,4 pogotka po utakmici. U prvom meču Lige šampiona dala je pet golova Fejenordu, a na čak osam od devet utakmica postigla je najmanje tri pogotka - samo se Bilbao "izvukao" sa porazom od 2:0.
Lamin Jamal i Fermin Lopez nalaze se u odličnoj golgeterskoj formi, pa njihov napad redovno stvara probleme i dobro organizovanim odbranama. Neće moći da računaju na podršku povređenog Rafinje,
Galatasaraj je, s druge strane, na startu elitnog evropskog takmičenja izgubio od Sportinga rezultatom 3:1. Tim iz Istanbula je na prethodnih pet utakmica primao u proseku dva gola, a 80 odsto tih susreta završeno je sa najmanje tri pogotka. Čak i u pobedi nad Kasimpašom primio je tri gola, dok je poraz od Trabzonspora rezultatom 4:0 pokazao koliko teško odoleva najjačim napadima.
Jedini dosadašnji susret ovih timova u Istanbulu u Ligi šampiona završen je pobedom Barselone od 2:1. Uz napadačku formu gostiju i odbrambene slabosti domaćina, sve ukazuje na "dvojku" uz najmanje tri gola.
TIP NOVOSTI: 2&3+ (1,48)
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