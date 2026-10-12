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Neugodno gostovanje za NJukasl: Svrakama neće biti lako na "Bilding sosajeti areni"

В.М.

12. 10. 2026. u 10:54

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ŠESTO kolo Premijer lige zatvara duel Koventrija i Njukaslka koji se sastaju večeras od 21.00 na "Bilding sosajeti areni".

Неугодно гостовање за Њукасл: Свракама неће бити лако на Билдинг сосајети арени

Alun Roberts / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon što je doživeo četiri uvodna poraza uz deset primljenih golova, Koventri je pre reprezentativne pauze uspeo doći do svoje prve pobede od povratka u Premijer ligu.

Bio je bolji od Notingema na "Siti graundu" (1:0), a igrači i trener Lampard su zajedno sa navijačima posle meča strastveno proslavili svoj prvenac u eliti.

Taj trijumf je podigao atmosferu u ekipi i atmosfera će večeras u Koventriju biti fantastična, ali svima je jasno da su daleko od opstanka i da im tek predstoji teška borba.

Priliku za nove bodove imaju večeras kada budu ugostili Njukasl koji je dosta solidno započeo sezonu, s ozbirom na veliki broj promena u timu preko leta.

Trener Matijas Jaisle je doveo veoma solidna pojačanja, sve je dobro uklopio, a na prvih pet mečeva "svrake" su ostvarile dve pobede i sakupile osam bodova.

Gosti izgledaju veoma opasno kada imaju prostor za igru, pre svega iz kontra napada, ali kada trebaju oni da kontrolišu igru i probiju bunker imali su problema.

Zbog toga ovo može biti veoma teška i neugodna utakmica za Njukasl, ali mi mu dajemo prednost zbog kvalitenijih igrača koje poseduje i spremili smo zanimljiv tip u koji imamo dosta samopouzdanja da će biti prolazan.

NAŠ TIP: X2&0-4 (kvota 1.60)

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