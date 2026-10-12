Neugodno gostovanje za NJukasl: Svrakama neće biti lako na "Bilding sosajeti areni"
ŠESTO kolo Premijer lige zatvara duel Koventrija i Njukaslka koji se sastaju večeras od 21.00 na "Bilding sosajeti areni".
Nakon što je doživeo četiri uvodna poraza uz deset primljenih golova, Koventri je pre reprezentativne pauze uspeo doći do svoje prve pobede od povratka u Premijer ligu.
Bio je bolji od Notingema na "Siti graundu" (1:0), a igrači i trener Lampard su zajedno sa navijačima posle meča strastveno proslavili svoj prvenac u eliti.
Taj trijumf je podigao atmosferu u ekipi i atmosfera će večeras u Koventriju biti fantastična, ali svima je jasno da su daleko od opstanka i da im tek predstoji teška borba.
Priliku za nove bodove imaju večeras kada budu ugostili Njukasl koji je dosta solidno započeo sezonu, s ozbirom na veliki broj promena u timu preko leta.
Trener Matijas Jaisle je doveo veoma solidna pojačanja, sve je dobro uklopio, a na prvih pet mečeva "svrake" su ostvarile dve pobede i sakupile osam bodova.
Gosti izgledaju veoma opasno kada imaju prostor za igru, pre svega iz kontra napada, ali kada trebaju oni da kontrolišu igru i probiju bunker imali su problema.
Zbog toga ovo može biti veoma teška i neugodna utakmica za Njukasl, ali mi mu dajemo prednost zbog kvalitenijih igrača koje poseduje i spremili smo zanimljiv tip u koji imamo dosta samopouzdanja da će biti prolazan.
NAŠ TIP: X2&0-4 (kvota 1.60)
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