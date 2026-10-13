Tenis

Bivši broj 1 otkriva šta mu je Janik Siner rekao o svom oporavku

M.M.

13. 10. 2026. u 11:01

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Podsetimo, sezona je za Sinera završena

Бивши број 1 открива шта му је Јаник Синер рекао о свом опоравку

AP Photo/Kin Cheung

Italijanski teniser Janik Siner odlučio je da završi sezonu 2026. godine zbog problema sa kolenom, a nove informacije o njegovom oporavku ponovo su privukle pažnju javnosti.

Prvi reket sveta neće se vraćati na teren do kraja godine, pošto je u dogovoru sa medicinskim timom odlučio da se posveti lečenju i oporavku. Cilj je da se u potpunosti spreman vrati takmičenjima u narednoj sezoni.

Siner je poslednji meč odigrao u julu, kada je osvojio Vimbldon, a nakon toga je zbog problema sa kolenom propustio više turnira. Među njima su i US Open i završni masters sezone u Torinu, na kojem je prethodne.

Kapiten italijanske reprezentacije u Dejvis kupu, Filipo Volandri, nekada prvi teniser Italije, otkrio je da je razgovarao sa Sinerom i preneo šta mu je Janik rekao o svom stanju.

- Čuli smo se. Janik ne razmišlja o prvom mestu, već o tome da bude dobro i da napreduje. To mi je rekao i zbog toga sam miran – izjavio je Volandri.

On je istakao da smatra da je Siner doneo ispravnu odluku i da je najvažnije da se ne žuri sa povratkom na teren.

- On je perfekcionista. Biće potrebno strpljenje, ali radi na tome da se vrati na najviši nivo. Uvereni smo da će tako i biti – poručio je kapiten italijanske reprezentacije. 

Siner će zbog povrede propustiti završnicu sezone, uključujući Završni masters u Torinu i finale Dejvis kupa, koje se održava u Bolonji. Italijanski teniser želi da se potpuno oporavi pre povratka takmičenjima, a naredni veliki cilj biće mu priprema za sezonu 2027.

Njegova odluka mogla bi da utiče i na ATP listu, jer će do kraja godine ostati bez prilike da brani bodove na turnirima na kojima je prethodno ostvarivao vrhunske rezultate.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina
Svet

0 0

PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina

KRISTA Pajk preživela je dve doze leka kojim je Tenesi pokušao da je pogubi. Kad je neko iz zatvora pozvao hitnu pomoć, nije imao šifru potrebnu za ulazak vozila bez policijske pratnje. Zatvorski nadzorni centar isprva je rekao da nije uputio poziv, a zatim je potvrdio da je reč o stvarnoj hitnoj situaciji. Vozila su do zgrade u kojoj je bila Pajkova stigla 34 minuta nakon prvog poziva.

13. 10. 2026. u 11:04

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa

Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa