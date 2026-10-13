Bivši broj 1 otkriva šta mu je Janik Siner rekao o svom oporavku
Podsetimo, sezona je za Sinera završena
Italijanski teniser Janik Siner odlučio je da završi sezonu 2026. godine zbog problema sa kolenom, a nove informacije o njegovom oporavku ponovo su privukle pažnju javnosti.
Prvi reket sveta neće se vraćati na teren do kraja godine, pošto je u dogovoru sa medicinskim timom odlučio da se posveti lečenju i oporavku. Cilj je da se u potpunosti spreman vrati takmičenjima u narednoj sezoni.
Siner je poslednji meč odigrao u julu, kada je osvojio Vimbldon, a nakon toga je zbog problema sa kolenom propustio više turnira. Među njima su i US Open i završni masters sezone u Torinu, na kojem je prethodne.
Kapiten italijanske reprezentacije u Dejvis kupu, Filipo Volandri, nekada prvi teniser Italije, otkrio je da je razgovarao sa Sinerom i preneo šta mu je Janik rekao o svom stanju.
- Čuli smo se. Janik ne razmišlja o prvom mestu, već o tome da bude dobro i da napreduje. To mi je rekao i zbog toga sam miran – izjavio je Volandri.
On je istakao da smatra da je Siner doneo ispravnu odluku i da je najvažnije da se ne žuri sa povratkom na teren.
- On je perfekcionista. Biće potrebno strpljenje, ali radi na tome da se vrati na najviši nivo. Uvereni smo da će tako i biti – poručio je kapiten italijanske reprezentacije.
Siner će zbog povrede propustiti završnicu sezone, uključujući Završni masters u Torinu i finale Dejvis kupa, koje se održava u Bolonji. Italijanski teniser želi da se potpuno oporavi pre povratka takmičenjima, a naredni veliki cilj biće mu priprema za sezonu 2027.
Njegova odluka mogla bi da utiče i na ATP listu, jer će do kraja godine ostati bez prilike da brani bodove na turnirima na kojima je prethodno ostvarivao vrhunske rezultate.
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