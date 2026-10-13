Svet

"SVE ĆU VAS UPUCATI!" Škole zatvorene zbog jezivih pretnji

Танјуг

13. 10. 2026. u 11:44

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NEKOLIKO škola u Ošerslebenu u nemačkoj saveznoj državi Saksonija-Anhalt zatvoreno je danas zbog anonimne pretnje oružanim napadom, saopštila je Pokrajinska školska uprava.

СВЕ ЋУ ВАС УПУЦАТИ! Школе затворене због језивих претњи

Foto: Credit: Richie Sanders / Alamy / Profimedia

Pretnja je poslata u ponedeljak uveče u četu na jednoj roditeljskoj grupi, a policijski službenici su pojačali prisustvo ispred obrazovnih ustanova, preneo je portaš Špigel.

U pretećoj poruci je pisalo "Sve ću vas upucati".

Školska uprava je u saopštenju navela da su neke škole prešle na nastavu na daljinu, a da će u sredu verovarno raditi redovno.

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