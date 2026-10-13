Politika

MLADIĆ IM SMETAO, TRANSPARENT O SREBRENICI NIJE! Smajlovićeva otvorila pitanje koje traži odgovor od Studentske liste (VIDEO)

В.Н.

13. 10. 2026. u 09:46

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NOVINARKA Ljiljana Smajlović, gostujući na TV Prva, primetila je da je Studentskoj listi smetala zastava sa likom Ratka Mladića, ali im uopšte nije smetao transparent da je Srebrenica genocid.

МЛАДИЋ ИМ СМЕТАО, ТРАНСПАРЕНТ О СРЕБРЕНИЦИ НИЈЕ! Смајловићева отворила питање које тражи одговор од Студентске листе (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Tv Prva

- Pa znate šta, evo vidite, juče je u tom Nišu bila neka tuča oko slike Ratka Mladića. I sad to su bile njihove pristalice, to je bila ta nacionalna desnica ili kako kaže Miloš Jovanović, autentična. A oni su rekli „nećemo sa obeležjima“ to su skinuli jer neće da se dele, nećemo dozvoliti da nas nešto deli, a bili su u Novom Pazaru. U Novom Pazaru bio je ogroman pano „Srebrenica je genocid, a Ratko Mladić je zločinac“. E to njih izgleda nije delilo. E sad, u Novom Pazaru ih sigurno i nije to delilo, ali šta je tu program? - zapitala je Smajlovićeva.

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