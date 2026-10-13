MLADIĆ IM SMETAO, TRANSPARENT O SREBRENICI NIJE! Smajlovićeva otvorila pitanje koje traži odgovor od Studentske liste (VIDEO)

LJILJANA SMAJLOVIĆ: "Blokaderima je smetala zastava sa likom Ratka Mladića ali im nije smetao transparent da je Srebrenica genocid!" "Pa znate šta, evo vidite, juče je u tom Nišu bila neka tuča oko slike Ratka Mladića. I sad to su bile njihove pristalice, to je bila ta nacionalna desnica ili kako kaže Miloš Jovanović, autentična. A oni su rekli „nećemo sa obeležjima“ to su skinuli jer neće da se dele, nećemo dozvoliti da nas nešto deli, a bili su u Novom Pazaru. U Novom Pazaru bio je ogroman pano „Srebrenica je genocid, a Ratko Mladić je zločinac“. E to njih izgleda nije delilo. E sad, u Novom Pazaru ih sigurno i nije to delilo, ali šta je tu program?" — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) October 12, 2026