Imamo najveću senzaciju: Teniserka iz komšiluka vodila 6:1, 4:0, pa izgubila od 240. igračice sveta
Kakav lud meč...
Rumunska teniserka Sorana Kirstea (36 godina, 16. na WTA listi) doživela je nezapamćen debakl na startu prestižnog WTA 1000 turnira u kineskom Vuhanu. Iako je imala praktično dobijen meč u rukama, eliminisana je od domaće teniserke Hanju Guo (28 godina, 240. na svetu), koja je u glavni žreb ušla zahvaljujući specijalnoj pozivnici (vajld kardi).
Konačan rezultat glasio je 6:1, 6:7 (6:8), 5:7, a način na koji je iskusna Rumunka ispustila trijumf graniči se sa naučnom fantastikom.
Sve je počelo kao u bajci za Kirsteu. Prvi set je rešila rutinski u svoju korist sa ubedljivih 6:1, prepustivši rivalki samo uvodni gem. Furiozno je otvorila i drugi set – povela je sa 4:0 uz dva brejka viška i činilo se da kineskoj igračici preti prava katastrofa.
Međutim, tada je usledio neverovatan pad u igri rumunske igračice. Guo je nanizala čak pet gemova i preokrenula na 5:4. Kirstea je uspela da se trgne, odvede set u taj-brejk i tamo stigne do vođstva od 6:3. Ipak, ni tri vezane meč-lopte joj nisu bile dovoljne! Kineskinja je osvojila pet uzastopnih poena, slavila sa 8:6 i uvela meč u dramatičan treći set.
Odlučujući deo igre doneo je novi rolerkoster. Domaća teniserka je povela sa 3:1, ali je Kirstea uzvratila serijom od četiri gema i stigla do 5:3. Rumunka je imala servis za pobedu i meč u svojim rukama, ali je ponovo usledio neshvatljiv mentalni krah. Kineskinja je napravila brejk, osvojila četiri gema u nizu i posle dva sata i 43 minuta velike borbe stavila tačku na jednu od najvećih senzacija u dosadašnjem toku sezone.
Hanju Guo će u drugom kolu igrati protiv Amerikanke Kejti Volinec, dok će Kirstea pokušati da zaboravi ovaj bolan poraz na predstojećim turnirima azijske turneje u Ningbou, Tokiju i Hong Kongu.
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