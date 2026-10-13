SPREMITE SE ZA KOŠARKAŠKU "GOLEADU": ASVEL i Zvezda igraju na "koš više", ovu granicu moraju da prebace!

Košarkaši Crvene zvezde večeras u dvorani Astrobale igraju jednu od najvažnijih utakmica u dosadašnjem toku sezone.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

U okviru 5. kola Evrolige, izabranici Janisa Sferopulosa izlaze na megdan nepredvidivom francuskom ASVEL-u, ekipi koja je poznata po izuzetno brzom ritmu i igri na koš više.

Obe ekipe ulaze u ovaj meč sa jasnim napadačkim ambicijama. Domaćin je u sjajnoj formi sa tri vezane pobede u svim takmičenjima, dok su crveno-beli raspucani nakon što su u prošlom kolu regionalnog takmičenja postigli čak 101 poen.

Analitičari predviđaju pravu košarkašku "goleadu" u Francuskoj. ASVEL ove sezone forsira izuzetno brzu tranziciju, a njihovi procenti šuta za tri poena su među najboljima u eliti (preko 42%).

Spoljna linija predvođena Votersom, Džonsom i NBA veteranom Petijem Milsom može da zatrpa koš svakog protivnika u Evropi. Ipak, njihova najveća mana leži u defanzivi, s obzirom na to da u proseku primaju preko 94 poena po meču.

Sa druge strane, Zvezda ima ozbiljan napadački potencijal, ali i trenutne probleme u defanzivnoj rotaciji pod košem zbog povreda. To će otvoriti dosta prostora za brzu igru sa obe strane i trku preko celog terena.

Tradicija takođe ide u prilog ljubiteljima efikasne košarke – poslednji duel ovih ekipa na istom terenu završen je pobedom Zvezde rezultatom 106:93, kada je postignuto čak 199 poena.

Očekuje se meč sa velikim brojem poseda i rano završavanje napada, što direktno vodi ka visokom rezultatu. Kao glavni predlog za klađenje izdvaja se opcija Više od 163.5 poena na meču (uključujući eventualne produžetke).

Za one koji veruju u šutersku kliniku crveno-belih, odlična alternativa je i pojedinačna granica na tim, gde se tipuje da će Crvena zvezda postići više od 81.5 poena. Sve je spremno za evropski spektakl, a mrežice u Lionu će večeras sasvim sigurno biti užarene.

NAŠ TIP: 163,5 (1.85)