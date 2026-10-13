Fotkala se ispred Hrama, javno rekla „Kosovo je Srbija”, sada je francuska teniserka pokazala zašto je jedna od najlepših
Njene fotografije uvek privuku veliku pažnju
Francuska teniserka srpskog porekla, Kristina Kiki Mladenović, ponovo se našla u centru pažnje javnosti - ovoga puta spojem vanvremenske lepote i elegancije.
Pored toga što redovno oduševljava svojim pojavama na terenu i van njega, Kiki je najnovijom fotografijom u elegantnoj, čipkanoj haljini pokazala zašto već godinama važi za jednu od najzgodnijih i najlepših teniserki sveta. Njena sofisticiranost i prirodan izgled još jednom su ostavili njene pratioce bez daha.
Srpska javnost Kristinu posebno poštuje zbog njenog čvrstog i otvorenog stava o svojim korenima. Iako nastupa pod zastavom Francuske, ona nikada nije za zaboravila odakle njena porodica potiče, a ostala je zapamćena i njena emotivna izjava o Kosovu i Metohiji:
- Kosovo je srce Srbije za mene. Moj otac je iz Gnjilana, baka mi je živela tamo i ja sam bila tamo kada sam bila dete - poručila je tada Mladenovićeva, čime je zauvek kupila simpatije naroda u Srbiji.
Mladenovićeva je prošle godine boravila i u Beogradu, gde je posetila Hram Svetog Save i podelila fotografije uz kratak, ali moćan opis: „Povratak korenima”. Ova njena objava izazvala je lavinu pozitivnih komentara.
Podsetimo, Kiki Mladenović ima bogatu tenisku biografiju — nekada je bila među deset najboljih igračica sveta u singlu, dok je u dublu bila svetski broj jedan i osvajačica nekoliko Grend slem titula.
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