Tenis

Fotkala se ispred Hrama, javno rekla „Kosovo je Srbija”, sada je francuska teniserka pokazala zašto je jedna od najlepših

М.М.

13. 10. 2026. u 11:46

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Njene fotografije uvek privuku veliku pažnju

Фоткала се испред Храма, јавно рекла „Косово је Србија”, сада је француска тенисерка показала зашто је једна од најлепших

Foto: Instagram/kristinamladenovic93

Francuska teniserka srpskog porekla, Kristina Kiki Mladenović, ponovo se našla u centru pažnje javnosti - ovoga puta spojem vanvremenske lepote i elegancije.

Pored toga što redovno oduševljava svojim pojavama na terenu i van njega, Kiki je najnovijom fotografijom u elegantnoj, čipkanoj haljini pokazala zašto već godinama važi za jednu od najzgodnijih i najlepših teniserki sveta. Njena sofisticiranost i prirodan izgled još jednom su ostavili njene pratioce bez daha.

Srpska javnost Kristinu posebno poštuje zbog njenog čvrstog i otvorenog stava o svojim korenima. Iako nastupa pod zastavom Francuske, ona nikada nije za zaboravila odakle njena porodica potiče, a ostala je zapamćena i njena emotivna izjava o Kosovu i Metohiji:

- Kosovo je srce Srbije za mene. Moj otac je iz Gnjilana, baka mi je živela tamo i ja sam bila tamo kada sam bila dete - poručila je tada Mladenovićeva, čime je zauvek kupila simpatije naroda u Srbiji.

Mladenovićeva je prošle godine boravila i u Beogradu, gde je posetila Hram Svetog Save i podelila fotografije uz kratak, ali moćan opis: „Povratak korenima”. Ova njena objava izazvala je lavinu pozitivnih komentara.

Podsetimo, Kiki Mladenović ima bogatu tenisku biografiju — nekada je bila među deset najboljih igračica sveta u singlu, dok je u dublu bila svetski broj jedan i osvajačica nekoliko Grend slem titula.

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