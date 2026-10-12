BESPLATNI UDŽBENICI ZA SVE OSNOVCE: Mala južnobanatska opština Alibunar izdvojila 14 miliona za ovu meru

IAKO zvanično spada u nedovoljno razvijena mesta, mala južnobanatska opština Alibunar uspela je da iz svog skromnog budžeta – koji je prošle godine prvi put premašio milion dinara – izdvoji novac za kupovinu udžbenika za sve učenike osnovnih škola sa svoje teritorije.

Foto: Opština Alibunar

Tu meru prvi put su primenili ovog septembra. Komplete školskih knjiga podelili su svim đacima od prvog do osmog razreda, koji već ne ostvaruju to pravo po nekom drugom osnovu. Za to su utrošili 14 miliona dinara.

-Nastojimo da život u Alibunaru i okolnim mestima učinimo boljim za porodice sa decom. Ovo je još jedan primer odgovornog ponašanja i brige o potrebama građana, kojom unapređujemo lokalni obrazovni sistem – rekla je, za „Novosti“, predsednica opštine Zorana Bratić.

Do sada su pravo na besplatne udžbenike imala samo deca iz socijalno ugroženih porodica, učenici koji nastavu pohađaju po individualnom obrazovnom planu, kao i đaci iz višečlanih porodica. Sada to pravo imaju bukvalno svi.

Foto: J.J.Baljak

Koliko to znači roditeljima, naročito onima koji imaju više đaka, govori i podatak da je ove godine komplet udžbenika za prvi razred koštao do 12.000 dinara, a za osmi razred i do 20.000 dinara.

-To nije jedina mera, kojom pomažemo našim školarcima. Godinama finansiramo troškove prevoza đaka, a od 2022. svim osnovcima obezbeđujemo i besplatnu školsku užinu. Nagrađujemo i najbolje učenike završnih razreda, dok smo đacima prvacima, kao i prethodnih godina, poklonili i rančeve i školski privor – dodaje Zorana Bratić.

U celoj opštini Alibunar ima 11 osnovnih škola, sa područnim odeljenjima. Ukupno ima oko 1.300 đaka.

Ulaganje u obrazovanje je za lokalnu samoupravu jedan od prioriteta, jer, kako kažu, žele da obezbede jednake i kvalitetne uslove za odrastanje i školovanje sve dece.

Foto: Novosti