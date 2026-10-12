"ŠTA SE UPRAVO DOGODILO?" Bergs ne može da veruje šta je uradio u Šangaju (VIDEO)

BELGIJANAC bio u neverici nakon što je pobedio Karlos Alkaraza.

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Zizu Bergs je uspeo da savlada Španca sa 7:5, 7:6(4), a na kraju meča ni sam nije mogao da veruje šta je uradio.

Trenutno 39. na ATP listi je na kameri napisao: "Šta se upravo dogodilo?"

WHAT JUST HAPPENED??? ​Zizou Bergs signing the camera lens after shocking Carlos Alcaraz in Shanghai ✍️ https://t.co/UGRPeEvmKN — Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 12, 2026

Bergsu je ovo bez sumnje najveća pobeda u karijeri. Njemu je ovo bio 17. meč protiv igrača iz Top 10 i tek treći trijumf.

Dva od ta tri uspeha ostvario je ove godine, pošto je prethodno na Junajted kupu savladao Feliksa Ože-Alijasima.

Bers će u osmini finala mastersa u Šangaju igrati protiv Amerikanca Tomija Pola, koji je eliminisao Valentana Vašeroa koji je na ovom turniru slavio prošle godine.

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