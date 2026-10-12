Tenis

"ŠTA SE UPRAVO DOGODILO?" Bergs ne može da veruje šta je uradio u Šangaju (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

12. 10. 2026. u 18:22

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BELGIJANAC bio u neverici nakon što je pobedio Karlos Alkaraza.

ШТА СЕ УПРАВО ДОГОДИЛО? Бергс не може да верује шта је урадио у Шангају (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Zizu Bergs je uspeo da savlada Španca sa 7:5, 7:6(4), a na kraju meča ni sam nije mogao da veruje šta je uradio.

Trenutno 39. na ATP listi je na kameri napisao: "Šta se upravo dogodilo?"

Bergsu je ovo bez sumnje najveća pobeda u karijeri. Njemu je ovo bio 17. meč protiv igrača iz Top 10 i tek treći trijumf.

Dva od ta tri uspeha ostvario je ove godine, pošto je prethodno na Junajted kupu savladao Feliksa Ože-Alijasima.

Bers će u osmini finala mastersa u Šangaju igrati protiv Amerikanca Tomija Pola, koji je eliminisao Valentana Vašeroa koji je na ovom turniru slavio prošle godine.

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