Ručak dana

KREMASTA PILETINA: Recept je jednostavan i priprema se u jednom tiganju

Milena Tomasevic

13. 10. 2026. u 12:00

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Ovaj kremasti specijalitet spaja nežnu piletinu, kikiriki puter, kokosovo mleko i slatko-ljuti sos u bogatom, mirisnom sosu kome je teško odoleti. Dodatak svežeg spanaća zaokružuje ukus i daje jelu lepu boju.

КРЕМАСТА ПИЛЕТИНА: Рецепт је једноставан и припрема се у једном тигању

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 500 gr pilećeg batka bez kostiju, isečenog na kockice
  • 1 kašika ulja
  • 1 kašičica sitno seckanog đumbira
  • 2 kašičice sitno seckanog belog luka
  • 1 veća glavica crnog luka
  • 400 ml kokosovog mleka
  • 120 g hrskavog kikiriki putera
  • 3 kašike slatko-ljutog čili sosa
  • 1 kašičica karija
  • 1–2 kašičice soja sosa
  • ½ šolje sušenog paradajza, oceđenog i iseckanog
  • 120 gr mladog spanaća

Priprema

Zagrejte ulje u tiganju i propržite piletinu dok ne porumeni. Izvadite je i ostavite sa strane. U istom tiganju propržite crni luk, đumbir i beli luk dok ne omekšaju. U posebnoj posudi pomešajte kikiriki puter, čili sos, kari i soja sos. Po potrebi dodajte malo vode da dobijete glatku smesu. Vratite piletinu u tiganj, dodajte pripremljeni sos, kokosovo mleko i sušeni paradajz. Sve dobro promešajte. Krčkajte na laganoj vatri oko 15 minuta, dok piletina ne bude potpuno pečena, a sos se lepo zgusne. Na kraju dodajte mladi spanać i mešajte dok ne uvene.

Predlog za serviranje: Poslužite uz kuvani pirinač i brokoli pripremljen na pari. 

Prijatno!

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