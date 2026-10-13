KREMASTA PILETINA: Recept je jednostavan i priprema se u jednom tiganju
Ovaj kremasti specijalitet spaja nežnu piletinu, kikiriki puter, kokosovo mleko i slatko-ljuti sos u bogatom, mirisnom sosu kome je teško odoleti. Dodatak svežeg spanaća zaokružuje ukus i daje jelu lepu boju.
Sastojci
- 500 gr pilećeg batka bez kostiju, isečenog na kockice
- 1 kašika ulja
- 1 kašičica sitno seckanog đumbira
- 2 kašičice sitno seckanog belog luka
- 1 veća glavica crnog luka
- 400 ml kokosovog mleka
- 120 g hrskavog kikiriki putera
- 3 kašike slatko-ljutog čili sosa
- 1 kašičica karija
- 1–2 kašičice soja sosa
- ½ šolje sušenog paradajza, oceđenog i iseckanog
- 120 gr mladog spanaća
Priprema
Zagrejte ulje u tiganju i propržite piletinu dok ne porumeni. Izvadite je i ostavite sa strane. U istom tiganju propržite crni luk, đumbir i beli luk dok ne omekšaju. U posebnoj posudi pomešajte kikiriki puter, čili sos, kari i soja sos. Po potrebi dodajte malo vode da dobijete glatku smesu. Vratite piletinu u tiganj, dodajte pripremljeni sos, kokosovo mleko i sušeni paradajz. Sve dobro promešajte. Krčkajte na laganoj vatri oko 15 minuta, dok piletina ne bude potpuno pečena, a sos se lepo zgusne. Na kraju dodajte mladi spanać i mešajte dok ne uvene.
Predlog za serviranje: Poslužite uz kuvani pirinač i brokoli pripremljen na pari.
Prijatno!
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