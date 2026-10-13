Nemac Florijan Badštubner sudi meč između fudbalera Lugana i Crvene zvezde u LK
Nemački arbitar Florijan Badštubner biće glavni sudija na utakmici prvog kola Lige konferencije između Lugana i Crvene zvezde
Njemu će pomagati sunarodnici Sven Vašicki i Filip Hive, saopštila je Evropska fudbalska unija.
UEFA je za četvrtog arbitra odredila Florijana Eksnera.
U VAR sobi biće takođe Nemci, Kristijan Dingert i Patrik Hanslbauer.
Florian Badštubner se smatra jednim od perspektivnijih nemačkih arbitara novije generacije. Njegov stil suđenja karakteriše umerenost i tendencija da pusti dinamičniju igru pre nego što posegne za opomenama. Ne pokazuje olako ni na belu tačku.
Do skoro je sudio samo u Nemačkoj, a od ove sezone se polkako probija nameđunarodnoj sceni, gde je delio pravdu na meču kvalifikacija za Ligu Evrope između Benfike i Sent Galena (5:0), gde je pokazao 2 žuta i 1 crveni karton. Takođe, sudio je u kvalifikacijama za Ligu konferencije na uzbudljivom meču Dunajska Streda – Tvente (3:3), gde je bio izuzetno miran i pokazao samo 1 žuti karton.
Kao i sve nemačke sudije ne oprašta prigovore i oštre startove sa leđa, ali retko naseda na simuliranja i padove u šesnaestercu.
Meč između Lugana i Crvene zvezde biće odigran u četvrtak od 18.45 časova.
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