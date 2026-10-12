Politika

VUČIĆ O IZBORNOM DANU: Pa biće raznih trikova, histerije, svega, i na kraju biće sve mirno i biće sve u redu

В. Н.

12. 10. 2026. u 21:38

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PRVI na listi i nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić gostuje na RT Balkan.

ВУЧИЋ О ИЗБОРНОМ ДАНУ: Па биће разних трикова, хистерије, свега, и на крају биће све мирно и биће све у реду

Foto: prinskrin RT Balkan

Na pitanje šta očekuje da će se desiti 25. oktobra, na dan izbora, rekao je:


- Pa biće raznih trikova, histerije, svega, i na kraju biće sve mirno i biće sve u redu. Ne plašim se nemira. I ako ih bude, biće brzo okončani. Najsrećniji bih bio da ne bude nikakve i ničije intervencije. Ali vi morate da razumete: njih se skupi 10 i 20, nas se skupi 10.000, pa bi oni kao da napadaju. Policija njih štiti i čuva sve vreme. A onda oni nasrću kao na štitove i vizire policajaca i tako dalje. Država je konsolidovana, država je ozbiljna, važno je ko će kako da glasa. Meni je drago da oni kažu da imaju kontrolore na svakom mestu. Svuda imaju. Vidim da sarađuju sa Albancima sa juga Srbije, da će Albanci zajedno sa njima da pokrivaju taj deo. Mi smo veoma srećni oko svega toga, nikakav problem nemamo - rekao je.

- Ne zanima njih Vučićev program u jugu Srbije. Ne zanima ih Vidikovac na Kablaru. Ne zanima ih ništa od toga. Vidite, Beograd na vodi je danas najposećeniji i turistički najatraktivniji deo našeg grada. Oni su tamo svakog dana. Nikada vam to neće priznati. Morate da razumete taj jedan psihološki aspekt: neće vam priznati uspeh, jer oni nisu bili deo tog uspeha. Vredno je samo ono u čemu je pseudoelita učestvovala. Baš ih briga što je danas plata na Vračaru 1.800 evra prosečno, i na Starom gradu. Oni će vam reći: "Ne, ne, to smo mi zaradili."" Pa to ste zarađivali i pre 14 godina, pa vam je prosečna plata tada bila, baš u tim opštinama, velika, negde oko 560 evra. Kad je prosečna bila 329 na nivou Srbije. E, sad, tih 560 do 1.800 neće baš biti da ste samo vi nešto dobro radili, biće da je nešto i država, i onaj ko je napravio sistem, mnogo toga dobrog radio. Nikada vam to neće priznati.

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