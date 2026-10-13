Srbin o kome bruji region: Bio je dvostruki MVP Evrolige, a evo čime se sada bavi

Bivši košarkaški reprezentativac Srbije i nekadašnji centar istaknutih evropskih klubova napravio je potpuni životni zaokret nakon završetka sportske karijere i posvetio se poljoprivredi.

Foto: Instagram/Dejan Musli

Dejan Musli, koji je svojevremeno skrenuo pažnju cele Evrope na sebe, zamenio je reflektore punih dvorana i velike košarkaške arene mirnijim životom u prirodi. On je pokrenuo sopstveni biznis pod nazivom "Destilerija Musli", čiji je osnovni fokus proizvodnja tradicionalne domaće rakije.

Dejan Musli (35) svoju profesionalnu košarkašku priču započeo je u FMP-u, gde je kao izuzetno talentovan mladi centar brzo privukao pažnju stranih skauta. Dominirao je u omladinskim kategorijama i dva puta je sa ekipom iz Železnika osvojio Evroligu za mlade, pri čemu je oba puta proglašen i za najkorisnijeg igrača turnira.

Njegove odlične fizičke predispozicije i dominacija pod koševima otvorili su mu vrata kultnih španskih klubova poput Baskonije i Fuenlabrade, nakon čega je u Srbiji nastupao i za Megu.

Prekretnica u njegovoj karijeri na domaćoj sceni dogodila se 2012. godine kada je potpisao za beogradski Partizan. U crno-belom dresu proveo je dve sezone pod vođstvom Duška Vujoševića, osvojivši dve titule šampiona Srbije i jednu ABA ligu.

Karijeru je kasnije uspešno gradio širom sveta — igrao je za špansku Manresu, nemački Brose Bamberg, kineski Hebei i Andoru. Najveći klupski uspeh ostvario je sa Unikahom iz Malage, sa kojom je osvojio Evrokup i bio uvršten u idealnu petorku ovog evropskog takmičenja.

Nakon što je stavio tačku na bogatu košarkašku karijeru, Musli je odlučio da se ne bavi trenerskim poslom ili menadžmentom, već je sreću pronašao na selu. Na svom imanju razvio je ozbiljnu poljoprivrednu proizvodnju, a fokus je stavio na voćarstvo. Da u potpunosti uživa u novom poslu pokazuju i njegove objave na društvenim mrežama.

Nedavno je podelio fotografije sa traktora tokom berbe sočnih dunja na svom imanju, pokazujući da mu fizički rad uopšte ne pada teško. Proces je zaokružio otvaranjem sopstvene destilerije u kojoj proizvodi premijum rakiju od voća koje sam uzgaja.

Njegova priča je savršen primer kako završetak vrhunske sportske karijere ne mora da znači prelazak u pasivnost, već priliku za početak jednog potpuno novog, uspešnog i ispunjenog životnog poglavlja daleko od javnosti.

