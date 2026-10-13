Legendarni fudbaler pustio saigračima film za odrasle i poručio: Gledajte moju novu devojku

Neverovatna anegdtona 90-ih godina

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Kada je Faustino „Tino“ Asprilja 1996. godine stigao iz Parme u Njukasl, navijači na Sent Džejms Parku znali su da dobijaju fudbalskog mađioničara. Ipak, ono na šta svlačionica „Svraka“ nije bila spremna, jeste činjenica da je sa njim stigao i apsolutni haos van terena.

Nekadašnji defanzivac Njukasla Stiv Haui prisetio se neverovatne anegdote koja savršeno opisuje kolumbijskog napadača, za koga je kratko rekao: „Bio je lud kao kutija puna žaba.“

Sve je počelo nedelju dana ranije, na povratku sa treninga. Asprilja je u klupskom autobusu pustio glasnu tradicionalnu kolumbijsku muziku, što je izluđivalo saigrače. Kap koja je prelila čašu bila je reakcija Alana Širera. Legendarni engleski golgeter je ustao, došetao do prednjeg dela autobusa, izvadio kasetu iz kasetofona i bez reči je bacio kroz prozor pravo na auto-put A19, dobacivši samo: „Asprilja, sranje!“

Kolumbijac nije zaboravio ovaj potez. Već sledeće nedelje odlučio je da se „osveti“ i, kako je sam rekao, unese malo uzbuđenja.

Igrači su ponovo sedeli u autobusu čekajući menadžera Kevina Kigana i njegovog pomoćnika Terija Mekdermota. Tino je prišao vozaču Kenu i pružio mu video-kasetu uz reči: „Pusti ovo.“ Kada se slika na televizorima u autobusu izbistrila, usledio je šok.

Prvi kadar prikazivao je visoke potpetice. Kamera je zatim lagano krenula nagore – dugačke noge, svileni donji veš i raskopčan bademantil. Igrači su se pogledali u neverici. Žena u videu potom prilazi vratima luksuzne kuće, otvara ih, a tamo stoji bradati majstor u majici kratkih rukava, farmerkama i sa pojasom punim alata. Svima je u sekundi postalo jasno o kakvom je „filmu“ reč.

Da situacija bude potpuno bizarna, ispred autobusa su stajale stotine navijača Njukasla, čekajući autograme. Kroz zatamnjena, ali osvetljena stakla, navijači su jasno mogli da vide eksplicitne scene na ekranima. Haui se godinama kasnije pitao:

- Mogu samo da zamislim šta su ti ljudi mislili: Šta, pobogu, ovi naši igrači gledaju pred utakmicu?!

U tom trenutku ka autobusu su koračali Kevin Kigen i Teri Mekdermot. Iz vozila su odzvanjali glasni ženski uzdasi.

Kigen je besan uleteo u autobus:

- Šta je ovo?! Gasite to odmah! – vikao je menadžer, pružajući ruku ka video-rekorderu da izbaci kasetu.

Tada je sa zadnjeg sedišta dotrčao Asprilja, uneo se Kigenu u lice i u svom stilu povikao:

- Ne, ne, ne! Moraš da gledaš! To mi je nova devojka!

Tako je, na zaprepašćenje čitavog stručnog štaba i smeh saigrača, Faustino Asprilja zvanično upoznao ekipu sa svojom novom partnerkom.