Ovo nikako ne valja! Novak Đoković dobio katastrofalne vesti iz Šangaja

Snovi i kalkulacije najboljeg tenisera svih vremena, Novaka Đokovića, o plasmanu na predstojeći Završni masters u Torinu ozbiljno su uzdrmani

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Najveći udarac za Đokovića zadao je australijski teniser Aleks de Minor, koji je u 4. kolu Šangaja rutinski savladao Rusa Karena Hačanova rezultatom 6:3, 6:4. Popularni "Demon" je od početka kontrolisao dešavanja na terenu – u prvom setu je napravio ključni brejk za 5:3, dok mu je u drugom setu bio dovoljan samo jedan rani brejk za vođstvo od 2:1 da potpuno slomi otpor protivnika.

Ovom pobedom De Minor se plasirao u četvrtfinale Šangaja i direktno pretekao Đokovića na „Live Race“ listi koja vodi u Torino, ostavivši Novaka na nezavidnoj i rizičnoj poziciji.

Najveća opasnost za Novaka leži u činjenici da konkurenti napreduju, dok on do kraja regularnog dela sezone planira da igra samo jedan zvaničan turnir. Prema trenutnom stanju, De Minor ima otvoren put da dodatno uveća bodovnu prednost u odnosu na Srbina.

Ukoliko u četvrtfinalu Šangaja Australijanac savlada boljeg iz duela dvojice Aleksandera – Zvereva i Bublika – razlika u bodovima postaće drastična i staviće Novaka u poziciju u kojoj će njegov plasman zavisiti isključivo od drugih.

Pored De Minora, Đokoviću za vratom dišu i mlade snage poput čudesnog Španca Rafaela Hodara, ali i već afirmisani igrači kao što su Tejlor Fric, Tomi Pol i Feliks Ože-Alijasim.

S obzirom na to da je odlučio da preskoči većinu turnira u završnici, Novak Đoković je sve karte bacio na Masters u Parizu, koji se igra od 2. do 8. novembra.

Na turniru u Bersiju, gde drži apsolutni rekord sa sedam titula, Novak će morati da napravi ozbiljan rezultat – plasman u polufinale ili finale – kako bi osigurao kartu za Italiju.

Iako mu u prilog ide činjenica da je Janik Siner zbog povrede prevremeno završio sezonu (čime se otvara jedno dodatno mesto za Torino), Novak više nema pravo na kiks. Neuspeh u Parizu mogao bi da znači istorijski presedan – da rekorder sa sedam pehara Završnog mastersa ovu sezonu završi pre vremena i uopšte ne zaigra među osmoricom najboljih na planeti.

