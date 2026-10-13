NEBO SRBIJE - POD BUDNIM OKOM: Nova epizoda našeg serijala, u 126. brigadi VOJIN - večeras na TV Newsmax Balkans (20.10)
NEBO nad Srbijom mora da bude pod neprekidnim nadzorom, pod stalnim budnim okom. U novoj epizodi dokumentarnog serijala "U stroju", u produkciji Kompanije "Novosti", ekipa naše video-produkcije boravila je u poseti 126. brigadi VOJIN, jedinici čiji pripadnici danonoćno osmatraju vazdušni prostor naše zemlje.
Kako izgleda jedan od najodgovornijih poslova u sistemu protivvazdušne odbrane - od rada na radarskim položajima, preko prikupljanja i prosleđivanja podataka, do navođenja borbenih aviona i reagovanja u situacijama kada je svaka informacija od presudnog značaja videće najšira publika večeras u epizodi "Pod budnim okom" od 20.10 na televiziji Newsmax Balkans.
Kako ističe Marija Stevanović, autor serijala, gledaoci će imati jedinstvenu priliku da saznaju i kako se kroz istoriju razvijala 126. brigada VOJIN, kakvu je ulogu imala u odbrani zemlje i kroz kakve je složene bezbednosne izazove prolazila.
- Posebno smo se osvrnuli i na pripadnike herojske brigade koji su svoje živote položili u odbrani otadžbine i na priznanja koja svedoče o njihovoj hrabrosti i značaju njihove službe, a na koja su, kako sami ističu, pripadnici ove službe izuzetno ponosni - kaže Stevanovićeva.
Gledaoci dokumentarnog serijala "U stroju", koji je naša kuća realizovala u saradnji sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije, imaće priliku da vide i dva savremena radarska sistema - GM-400 i GM-200 - i saznaju kako njihove mogućnosti, domet, mobilnost i sposobnost otkrivanja i praćenja različitih ciljeva doprinose stvaranju višeslojnog radarskog osmatranja vazdušnog prostora Srbije.
Razvoj sistema SOVA M24
- PRATILI smo i razvoj sistema automatizacije SOVA M24, koji omogućava bržu obradu i razmenu podataka, kao i način na koji se ova savremena tehnika povezuje sa drugim sistemima VS - ističe Stevanovićeva.
Ali savremena tehnologija nije dovoljna sama po sebi. Iza nje, i u slučaju ove brigade, ističe Stevanovićeva, stoje ljudi koji moraju da budu obučeni, uvežbani i uvek spremni:
- Zato smo razgovarali i o obuci pripadnika VOJIN, od školovanja i usavršavanja u inostranstvu do prenošenja znanja mlađim kolegama i neprestanog uvežbavanja u matičnim jedinicama. Upoznali smo i ljude koji stoje iza rada ovih sistema - od oficira koji učestvuju u navođenju borbenih aviona, do pripadnika koji svakodnevno brinu o radu i održavanju radarskih sistema.
Reprizno izdanje epizode "Pod budnim okom" gledaoci će na TV Newsmax Balkans moći da pogledaju u nedelju, 18. oktobra od 21.30.
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