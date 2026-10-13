Pravo niotkuda! Potpisao Darko Brašanac

Bivši reprezentativac Srbije prelomio!

Foto: M.Vukadinović

Nije još stigao da zatvori jedno poglavlje fudbalske karijere, a već je otvorio novo. Darko Brašanac započinje trenersku karijeru i to u Španiji, gde je proveo deset godina u ulozi pomoćnika Jagobi Arasateua u Osasuni.

Nekadašnji vezista Partizana se vraća u Pamplonu, grad u kojem je ostavio dubok trag kao fudbaler i stekao veliko poštovanje navijača. Ovog puta neće biti na terenu, već će svoje iskustvo prenositi igračima iz stručnog štaba španskog kluba.

Arasate je je želeo Brašanca među svojim saradnicima, što dovoljno govori o poverenju. Iako se nije očekivalo da će na kraju ove sezone staviti tačku posle nastupa u Malagi, momak iz Čajetine je sada pred novim zadacima.

Za Osasunu je odigrao 121 utakmicu i postao je jedan od igrača koga su navijači posebno cenili. Njegova radna etika, taktička disciplina i sposobnost da odgovori različitim zahtevima na sredini terena činili su ga važnim delom ekipe. Španski stručnjak dobro poznaje Brašančeve kvalitete, a sada želi da ih iskoristi i u drugačijem odnosu kao deo svog stručnog štaba.

Prvi izazov trebalo bi da bude utakmica protiv Rasinga iz Santandera, koja će predstavljati priliku da novi stručni štab pokaže prve rezultate rada. Povratak u Osasunu ima posebnu težinu za nekadašnjeg fudbalera Betisa, Partizana i Leganjesa, a ostaje da se vidi koliko daleko može da dogura u novoj karijeri.