Partizanov dželat se pojačava: Stigao nekadašnji fudbaler Real Madrida, očekuje se dolazak još jednog bivšeg "kraljevića"

Španski fudbaler Dani Karvahal potpisao je ugovor sa Hetafeom do 30. juna 2027. godine, saopštio je klub iz predgrađa Madrida.

Foto Nikola Skenderija

Karvahal je bio bez angažmana od kraja prošle sezone je nakon što Real Madrid nije hteo da produži ugovor sa njim.

On igra na poziciji desnog beka,ponikao je u omladinskim selekcijama slavnog madridskog kluba.

Sezonu 2012/2013 je proveo u Bajer Leverkuzenu, da bi potom 13 sezona igrao za "kraljevski klub" sa kojim je osvojio 29 trofeja.

Prošao je sve omladinske selekcije Španije, a za A reprezentaciju je nastupio na 52 meča.

Fudbaleri Hetafea se trenutno nalaze na 14. mestu na tabeli španske La Lige sa osam bodova. Podsetimo, u plej-ofu za plasman u Ligu konferencije eliminisali su Partizan.

Pored Karvhala, na meti Hetafe se nalazi još jedan iskusni fudbaler. još jedan nekadašnji igrač Reala, ali i Hetafea Dani Parejo, nekadašnji vezista Valensije i Viljareala pojavio se kao potencijalno novo pojačanje.